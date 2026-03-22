Compromís denuncia que Catalá "impone" la planta viaria del bulevar García Lorca sin estudios de contaminación

Papi Robles en imagen de archivo - COMPROMÍS

VALÈNCIA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Compromís per València ha denunciado que la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, ha anunciado que ya había elegido la planta viaria del futuro bulevar García Lorca "sin disponer aún de los estudios completos sobre el impacto ambiental y las emisiones contaminantes de las diferentes alternativas".

Según una respuesta oficial del propio Ayuntamiento, el informe definitivo todavía no está terminado, ha apuntado la formación política en un comunicado. De hecho, la consultora encargada del proyecto ha solicitado más tiempo para analizar las emisiones derivadas de cada opción, y el propio gobierno municipal reconoce que el documento no estará completo hasta, al menos, dentro de un mes, han apuntado.

Al respecto, la portavoz de Compromís per València, Papi Robles, ha lamentado que Catalá anuncie una opción ganadora "cuando ni siquiera se había terminado el estudio de contaminación". "Esto es gravísimo porque significa que la decisión estaba tomada antes de conocer los impactos reales sobre la calidad del aire y la movilidad", ha denunciado.

Para el segundo partido de la ciudad, esta actuación "evidencia" que el gobierno municipal "ha antepuesto criterios políticos a la evaluación técnica en uno de los proyectos urbanísticos más importantes de las próximas décadas".

"Estamos hablando de una infraestructura que marcará el modelo de ciudad durante años. Lo mínimo exigible es rigor, transparencia y todos los informes sobre la mesa. Lo que no se puede hacer es decidir primero y justificar después", ha advertido Robles.

La coalición valencianista también ha criticado que la alcaldesa hable de participación ciudadana "mientras, en la práctica, ya ha tomado la decisión sin escuchar al vecindario ni hacer públicas las alternativas". "Si ya tienen elegida la opción antes de terminar los informes y antes de hablar con la ciudadanía, ¿para qué sirve el proceso participativo? Es un paripé", ha denunciado Robles.

En este sentido, Compromís ha recordado que las entidades de la Plataforma Corredor Verde han alertado de que no han tenido acceso a los estudios ni a las diferentes propuestas analizadas. Para el primer partido de la oposición, el gobierno de Catalá está repitiendo un patrón: "anunciar grandes proyectos sin información, sin diálogo y sin garantías".

"OPACIDAD REITERADA"

Compromís per València también ha denunciado la "falta de transparencia" en todo el proceso. La coalición ha solicitado acceso al expediente en tres ocasiones --el 19 de diciembre, el 10 de febrero y el 9 de marzo-- "y en todas ellas el Ayuntamiento ha ido aplazando la entrega de la documentación", ha dicho.

"Llevamos meses pidiendo el informe y el gobierno sigue ocultándolo. Primero era un mes, después dos semanas y ahora cinco semanas más. Es una opacidad absoluta", ha criticado la portavoz valencianista.