Compromís denuncia a Gosálbez ante Antifraude para que investigue su actividad de asesoramiento jurídico

Archivo - José Gosálbez en imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Compromís en el Ayuntamiento de València, Ferran Puchades, ha interpuesto una denuncia ante la Agencia Valenciana Antifraude para que investigue la situación del portavoz de Vox, José Gosálbez, y determine si la actividad privada de asesoramiento jurídico que desarrolla es compatible con su cargo de concejal con dedicación exclusiva.

Compromís ha pedido también a Antifraude que investigue si Gosálbez ha intervenido como concejal en expedientes, asuntos, deliberaciones, votaciones o decisiones municipales relacionadas con su actividad profesional privada. Una cuestión "especialmente relevante", según Puchades, porque el asesoramiento jurídico que presta está vinculado al ámbito urbanístico y Gosálbez forma parte de la comisión informativa municipal con competencias en urbanismo, según ha informado la coalición electoral valenciana en un comunicado.

Hace un año, Puchades denunció que Gosálbez estaba prestando servicios de asesoramiento jurídico al Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Industrials de València sin haber hecho constar el contrato en su declaración de bienes y actividades, además de sin que se pudiera comprobar si esa actividad cumplía las condiciones de compatibilidad aprobadas por el Pleno.

El portavoz de Vox tiene autorizada la compatibilidad para desarrollar una actividad privada siempre que ésta tenga carácter marginal en lo que respecta a las funciones, el horario y la retribución. Por eso, Compromís reclamó que se hiciera público el contrato y se pudiera comprobar que el trabajo que ejercía el concejal cumplía estos requisitos. La respuesta, sin embargo, fue negar el acceso a la documentación y apelar a un "secreto profesional".

Ante esta negativa, Puchades acudió posteriormente al Síndic de Greuges para reclamar el acceso a la información y poder determinar si la actividad privada de Gosálbez era realmente compatible con su cargo público. La resolución del Síndic señaló que "es fundamental acreditar que se trata de una actividad marginal que no supone ninguna incompatibilidad legal relacionada con la dedicación exclusiva como concejal", y recomendó al Ayuntamiento que adoptara las medidas necesarias para permitir el acceso al contrato firmado por Gosálbez.

A pesar de esta recomendación, ni el gobierno de María José Catalá ni el propio Gosálbez han facilitado la documentación reclamada. Un año después de la denuncia inicial, Compromís considera que el Ayuntamiento sigue "impidiendo" que se pueda comprobar si el concejal cumple las condiciones.

Para Puchades, "el Ayuntamiento no puede convertirse en una madriguera de políticos que utilizan la institución para esconder sus actividades privadas". El concejal considera que estas actividades "pueden ser lícitas si cumplen los requisitos legales, pero eso solo lo podremos saber si hay transparencia y acceso a la información, que es precisamente lo que se nos ha negado de manera reiterada".

"Ya tenemos a la alcaldesa cobrando una retribución que no conocemos y haciendo unos horarios que nadie conoce para ejercer de profesora universitaria, y ahora tenemos al concejal Gosálbez haciendo de alumno aventajado de Catalá, haciendo negocios desde su despacho público y mientras ejerce el cargo con dedicación exclusiva", ha lamentado Puchades, quien ha asegurado que "burlar la norma, ignorar las recomendaciones del Síndic de Greuges e impedir el acceso a la documentación sólo nos puede llevar a preguntarnos qué es lo que tiene Gosálbez tanto interés en ocultar. Queremos saber toda la verdad sobre su contrato como asesor jurídico y queremos que se cumpla la normativa".