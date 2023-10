Compromís dice que "en ningún caso" se pueden rebajar requisitos del convenio con el Valencia por el Mundial

VALÈNCIA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Compromís en el Ayuntamiento de València ha valorado la posibilidad de que la ciudad acoja algún partido del Mundial de 2030, pero han subrayado que "los grandes eventos no se pueden llevar a cabo a cualquier precio en nuestra ciudad", y "lo que en ningún caso puede ocurrir es que el Mundial sea ahora la nueva excusa para rebajar los requisitos de un convenio que está pendiente de firmar se con el València Club de Fútbol".

La coalición ha señalado en un comunicado que el València Club de Fútbol, "en este caso Meriton, no ha cumplido ya en un convenio anterior". Por tanto, "no son de fiar, no se le puede facilitar la entrada a gente que ya ha demostrado que no ha cumplido con los compromisos que ha tenido en la ciudad".

Por ello, han reclamado "las mismas condiciones que ya el Ayuntamiento con Joan Ribó como alcalde propuso, y sobre todo, recordar que los avales bancarios son los únicos que pueden garantizar que el estadio comience y acabe de la mano de Meriton cumpliendo con ese convenio".

"Por otra parte, no queremos cerrar sin añadir que el València Club de Fútbol debe ser un club deportivo que debe responder a los intereses de su afición, principalmente, y Meriton esto no lo está haciendo. Queremos pedirle al gestor principal del València Club de Fútbol que respete la opinión de la afición, que los incluya dentro del consejo de administración y que haga del València un club deportivo y no lo utilice para realizar sus negocios", ha agregado.