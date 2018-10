Compromís dice que no aparecen expedientes de contratación de Canal 9 entre 1995 y 2002

Publicado 22/10/2018 14:55:02 CET

VALÈNCIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Compromís Mireia Mollà ha afirmado este lunes que en el marco de su búsqueda de la documentación sobre los contratos del Consell del PP con empresas de los presuntos testaferros del expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana no se les ha dado información sobre las contrataciones de Canal 9 entre 1995 y 2002 porque no se encuentra esa documentación, que no se niega pueda "aparecer en un momento dado".

"¿Cómo es posible que desde 1995 a 2002 hayan podido desaparecer los expedientes de contratación de Canal 9 cuando todos sabemos que hay centenares de millones de euros durante esas épocas que deberíamos saber dónde fueron destinados y qué se hicieron?", ha cuestionado Mollà en declaraciones a los medios.

Según ha explicado, Compromís ha conseguido la documentación relativa a las contrataciones de la Generalitat con empresas de vinculadas a los presuntos testaferros detenidos e imputados, Francisco Grau Jornet y Felisa López González, y la ha puesto a disposición de la Fiscalía para que pueda incorporarla al caso Erial. Se trata de dos contrataciones, con RTVV y Ciudad de la Luz, por casi 1,3 millones de euros.

"Al menos estas", ha incidido la diputada: "Al menos porque en la búsqueda de expedientes "vinculados a estos personajes se nos dice que desde 1995 a 2002 Canal 9 no nos puede ofrecer respuesta sobre si hay contrataciones vinculadas con estas empresas de estos testaferros porque no encuentran esta documentación".