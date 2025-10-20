Compromís exige retirar el proyecto de desvío del Barranco de la Saleta por "omitir los aprendizajes" de la dana

Varias personas pasan por un puente del barranco de La Saleta, a 29 de septiembre de 2025, en Aldaia, Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

La coalición envía una carta a Aagasen y la CHJ para trasladar que el proyecto está "obsoleto"

VALÈNCIA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís adscrito a Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha enviado una carta a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y a la Confederación Hidrográfica (CHJ) en las que solicita "de forma razonada" que se retire el proyecto de desvío del barranco de la Saleta entre Aldaia y Quart, actualmente en trámite de audiencia pública, y que se plantee uno nuevo "asumiendo los aprendizajes de la dana", ya que considera que el propuesto "no responderá mejor" a nuevos temporales.

Ibáñez ha subrayado en un comunicado que el proyecto está "obsoleto", "rompe la realidad urbana del barrio del Cristo, entre ambas localidades, y "no servirá para mejorar la respuesta ante posibles nuevas danas y acontecimientos climáticos extremos", que es lo que reivindica la asociación de vecinos DE LA ZONA.

Asimismo, desde Compromís se ha señalado que "todas las infraestructuras planificadas deben revaluarse para ser eficientes en la adaptación, mitigación y lucha contra el cambio climático". "El ejemplo más visible de que el PSOE no es consciente de la gravedad de lo vivido, es que hoy todavía plantean una conexión subterránea en La Saleta que tendrá capacidad máxima de 130 m3/s, cuando durante la dana se registró un caudal real de 3.500 m3/s", ha criticado Ibáñez.

En ambas cartas, el diputado traslada tanto a la ministra como a la CHJ la "profunda preocupación" de diversos colectivos vecinales, entidades locales y representantes institucionales ante el proyecto impulsado que "contempla la conexión subterránea del barranco de la Saleta con el nuevo cauce del río Turia, actualmente en fase de exposición pública y alegaciones para la expropiación de terrenos".

Tras un análisis "detallado y a la luz de los acontecimientos recientes", solicita "formalmente" la retirada del proyecto y su revisión "integral", para lo que alega, en primer lugar, "la inadecuación técnica y riesgo hidráulico".

"El proyecto prevé una conexión subterránea con una capacidad máxima de 130 me/s. Sin embargo, durante la dana del 29 de octubre de 2024, el barranco de La Saleta registró un caudal real de 3.500 m3/s, acompañado de una gran carga de sedimentos que habría colapsado cualquier infraestructura subterránea. Este hecho demuestra la falta de adecuación del diseño a la realidad hidrológica del territorio".

REEVALUACIÓN DE PROYECTOS

En segundo lugar, subraya la necesidad de "reevaluación" de todos los proyectos tras la dana de octubre del año 2024. "Los episodios de lluvias extremas vividos en 2024 han modificado de forma sustancial la comprensión del comportamiento de los cauces y de la cuenca hidrográfica del Júcar. Resulta imprescindible reevaluar el proyecto teniendo en cuenta esta nueva información y priorizando la seguridad de la población y la resiliencia ambiental", apunta en la misiva.

Por otra parte, considera que "cabe dar prioridad de intervención en las zonas medias y altas de los cauces". "Consideramos que los esfuerzos de gestión y prevención de avenidas deben concentrarse en las zonas medias y altas de los barrancos, donde existe mayor capacidad de laminación y menor impacto urbano. Actuar en las zonas bajas, como propone el actual proyecto, supone intervenir en áreas de alta densidad demográfica y escaso espacio disponible, incrementando el riesgo potencial y reduciendo la eficacia hidráulica", advierte.

A su juicio, la retirada del proyecto "puede ofrecernos la posibilidad de encontrar alternativas sostenibles y de menor impacto" ya que "recuperar salidas naturales del barranco de la Saleta y adecuar el cauce actual requieren de actuaciones pensadas desde otra perspectiva, para lo cual se necesita una nueva evaluación de los proyectos y de la planificación de los terrenos afectados".

ALEGACIONES DE LOS VECINOS

En este sentido, añade que la revisión del proyecto "no puede hacer sin la necesaria implicación ciudadana", que les consta "ha presentado alegaciones contra el proyecto de la CHJ proponiendo alternativas de creación de zonas de laminación y embalses naturales, sugiriendo la habilitación de zonas de inundación controlada en áreas agrícolas próximas a las autovías A-7 y A-3, así como planteando la creación de una zona de inundación aguas arriba de la Saleta/Pozalet y de un embalse en la confluencia de las ramblas de Chiva y de la Morica, lo que permitiría absorber más de 10 hm3 de agua sin afectar a ningún núcleo urbano".

Según los estudios realizados, estas medidas "hubieran reducido significativamente el riesgo de inundación y las consecuencias humanas y materiales de la dana de 2024". Por todo ello, traslada a la CHJ y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que tiene en sus manos "la oportunidad de lanzar un mensaje de proximidad, responsabilidad y seguridad a los vecinos y vecinas de Aldaia y Quart de Poblet".

"En momentos de desafección institucional, abrir las Administraciones a la participación organizada vecinal es una oportunidad que cabe aprovechar en orden a aprobar actuaciones más efectivas", señala, y pide "paralizar el procedimiento y retirar el proyecto actual, abriendo un proceso de diálogo técnico y participativo con las administraciones locales y la ciudadanía, con el fin de diseñar una solución hidrológica segura, sostenible y coherente con la realidad del territorio".