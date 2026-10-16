Compromís-Front Valencià reivindica su acuerdo "histórico" y exigirá "políticas valientes desde el primer día"

Compromís-Front Valencià presenta su acuerdo electoral para el 29N - COMPROMÍS

VALÈNCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las formaciones que integran la alianza electoral Compromís-Front Valencià (Compromís, EUPV, Podem y ERPV) han presentado el acuerdo "histórico" alcanzado in extremis este viernes para concurrir conjuntamente a las elecciones generales del 29N. Una "única papeleta" de las formaciones a la izquierda del PSOE en la Comunitat Valenciana que, a su juicio, servirá para exigir "políticas valientes desde el primer día" y abrir el camino a la unidad en los comicios autonómicos de 2027.

Así lo han manifestado representantes de las cuatro organizaciones en declaraciones a los medios frente a la sede de Compromís en València, tras alcanzar el acuerdo este viernes a unas horas del cierre de plazo para registrar confluencias electorales.

Estos partidos no han querido detallar los entresijos de las negociaciones durante las últimas semanas, ni tampoco adelantar los nombres de todas las personas que ocuparán las listas al Congreso por Valencia, Alicante y Castellón, porque queda una semana de plazo y cada partido respetará sus procedimientos internos.

Lo que sí ha trascendido es que Compromís ocupará los números 1 y 2 por Valencia --con Àgueda Micó (Més) y Alberto Ibáñez (Iniciativa), respectivamente--, el número 1 por Castellón y el número 2 por Alicante. Esquerra Unida tendrá el número 3 por Valencia, que ocupará Lara Manyes, según han concretado fuentes de la formación coordinada por Rosa Pérez Garijo. Por su parte, Podem ostentará el número 1 por Alicante y ERPV el número 3 por Castellón.

Paralelamente, las formaciones de izquierdas mantienen conversaciones para una candidatura única al Senado, con el objetivo de evitar que el PP mantenga la mayoría como durante la última legislatura. "Eso está en estos momentos en marcha", ha confirmado Micó por parte de Compromís. Cabe recordar que en las últimas semanas el PSOE ha confirmado que se estudia un acuerdo de fuerzas progresistas para obtener mayoría en la Cámara Alta.

"EXCEPCIONALIDAD VALENCIANA"

La diputada valencianista ha destacado el acuerdo alcanzado con "discreción" y desde la "responsabilidad" y ha llamado a que esta "excepcionalidad valenciana" se alcance en el resto de territorios del Estado para lograr un "voto útil" de las izquierdas alternativas.

El objetivo, según Micó, es llegar al Congreso "con una voz propia que pueda defender los intereses de todos los valencianos": "Una voz que sea nítidamente de izquierdas, ecologista, valencianista, feminista y antifascista. Una voz que plante cara a la derecha y a la extrema derecha y una voz que haga que los gobiernos de izquierda en Madrid sean unos gobiernos realmente valientes".

En clave valenciana, ha reivindicado que este acuerdo sirva como "el principio del fin" del gobierno del PP con el apoyo externo de Vox en la Generalitat Valenciana: "Depende de nosotras. No solo haremos posible un gobierno valiente de izquierdas en el Estado, sino que seremos quienes echemos a la derecha y a la extrema derecha de la Generalitat".

TRES OPCIONES, CUATRO PAPELETAS

También de Compromís, Alberto Ibáñez ha celebrado este acuerdo "histórico" que permitirá que en las urnas valencianas haya "tres opciones políticas" --"la extrema derecha, el bipartidismo y la izquierda verde emancipadora"-- y cuatro papeletas que son Vox, PP y PSOE y Compromís-Front Valencià". "Lo hacemos desde la responsabilidad, pero también desde la convicción", ha remarcado recordando que estas formaciones llevan "mucho tiempo trabajando juntas" en las instituciones o en las calles.

"No había otra opción. Este país necesita una voz potente, cohesionada, plural, con muchos acentos y también singularidades, porque, sin duda alguna, es lo que nos está exigiendo la ciudadanía", ha aseverado, y ha llamado a que este acuerdo sirva de ejemplo en el resto del Estado.

Ibáñez ha prometido contribuir a una mayoría de izquierdas "que sea responsable" para evitar un gobierno "de extrema derecha" y se ha mostrado convencido de que este acuerdo "dibuja un camino de esperanza" para lograr un cambio en el Consell en las elecciones autonómicas de 2027.

EUPV CREE QUE EL ACUERDO SIGUE SIENDO "MEJORABLE"

Desde EUPV, el miembro de la comisión ejecutiva Luis Poveda ha explicado que su formación ha decidido finalmente sumarse a la coalición para "estar a la altura de las circunstancias", aunque ha hecho hincapié en que siguen considerando que "no es el mejor acuerdo" y que es "mejorable". Pero ha destacado que es "un momento histórico para frenar a la derecha extrema y a la extrema derecha" y evitar políticas como recortes de las pensiones.

También ha coincidido con Compromís en que este acuerdo debe servir de base para empezar a trabajar conjuntamente para conseguir que en 2027 sean "capaces de desalojar del Palau de la Generalitat a PP y Vox". Ha instado al resto de formaciones a trabajar "seriamente" para conseguirlo y ha deseado que esa confluencia a nivel autonómico no se produzca a unas horas del cierre de plazo.

"LA MEJOR REPRESENTACIÓN EN EL CONGRESO"

Como coordinadora de Podem, Mª Teresa Pérez ha confiado en que este acuerdo "histórico" permitirá a las izquierdas alternativas valencianas lograr "el mejor resultado y la mejor representación en el Congreso", ya que "la gente de Valencia, Castellón y Alicante tendrá una única papeleta de izquierdas a la que votar". "Queremos parar los pies a la derecha y a la extrema derecha, pero, sobre todo, hablar ya de política", ha reivindicado.

Entre sus prioridades ha apuntado el derecho a una vivienda digna para frenar la especulación, una educación pública de calidad y en valenciano, una financiación justa para la Comunitat y que su provincia, Alicante, no siga "a la cola en todo". "Juntamos nuestras fuerzas para salir a ganar, pero también para trabajar en un acuerdo para recuperar la Generalitat", ha alentado.

RUFIÁN HARÁ CAMPAÑA EN LA COMUNITAT

El presidente de ERPV, Domènec Garcia, ha celebrado el acuerdo y ha agradecido la "generosidad" de las formaciones que se han sumado, porque considera que no podían "hacer otra cosa" que aliarse. "Todos tenemos que dejar de ser o ser algo más que comunistas, socialistas y anarquistas porque tenemos que ser antifascistas, porque somos conscientes del peligro que supone el fascismo", ha dicho citando una frase de la sindicalista y escritora Federica Montseny.

Y ha proclamado: "Allá vamos, a parar los pies a la extrema derecha y a la derecha y a sacarlos de nuestras instituciones por todo el daño que han hecho a nuestro pueblo en los últimos años".

Preguntado por si el acuerdo servirá para que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, haga campaña en la Comunitat, el presidente de ERPV ha confiado en que sea así, ya que considera que "es un activo electoral y de movilización para la izquierda transformadora en el Estado": "Contaremos con él en lo que él pueda y en lo que la coalición pida, que seguro que es algo importante".