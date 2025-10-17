Compromís garantiza apoyo a la AVL y acusa al PP y Vox de "reventar los consensos" en torno al valenciano

El diputado de Compromís, Joan Baldoví, durante la sesión de control en Les Corts, a 16 de octubre de 2025, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha garantizado el apoyo de la coalición a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) y, en este sentido, también "a los consensos, a los acuerdos y, evidentemente, a la ciencia", al tiempo que ha acusado al PP y Vox de "reventar los consensos" en torno al valenciano al tratar de "ahogar" económicamente a la institución con la reducción de su presupuesto en 2025.

Baldoví ha acudido este viernes al acto de apertura de curso académico de la AVL, celebrado en Sant Miquel dels Reis, junto a otros representantes de la coalición, como la diputada en el Congreso Àgueda Micó, la secretaria segunda de la Mesa de Les Corts, Mª Josep Amigó, o la portavoz en el Ayuntamiento de València, Papi Robles.

"Si se tiene que estar en el inicio de curso de la Acadèmia Valenciana de la Llengua algún año, justamente es este", ha manifestado el portavoz de Compromís en el parlamento valenciano en declaraciones a los medios antes del inicio del acto.

"Cuando algunos quieren reventar los consensos que tanto tiempo nos costaron de hacer, cuando tanto tiempo perdimos los valencianos en batallas estériles y cuando fuimos capaces de llegar a un acuerdo, que uno de los dos partidos --el PP-- y el otro --Vox-- materializándolo en los presupuestos --de la Generalitat-- diga que quiere ahogar a la AVL es que quiere ahogar el consenso, la paz, la tolerancia y, en definitiva, la ciencia entre los valencianos", ha expresado.

Por todo ello, ha asegurado que Compromís "hoy quiere estar aquí" en el acto de apertura de curso de la AVL "de manera deliberada" para brindar "todo nuestro apoyo" a la entidad estatutaria, "pero todo nuestro apoyo también a los consensos, a los acuerdos y, evidentemente, a la ciencia", ha agregado.