Compromís lamenta que Les Corts estén “paralizadas “mientras “Feijóo y Abascal deciden el futuro de los valencianos”

Archivo - La diputada de Compromís Paula Espinosa (c) durante una sesión plenaria - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Compromís en Les Corts Paula Espinosa ha lamentado que el parlamento valenciano esté “paralizado” mientras los líderes de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, “deciden el futuro de los valencianos” con la negociación para el sucesor de Carlos Mazón al frente de la Generalitat.

Todo ello cuando ha asegurado que los valencianos necesitan un “cambio político” que, a su juicio, pasa por unas nuevas elecciones autonómicas.

Así lo ha trasladado a los periodistas este miércoles, dos días después de la dimisión de Mazón y a dos semanas de que el 19 de noviembre acabe el plazo para que los grupos parlamentarios presenten candidatos. Feijóo y Abascal conversaron este pasado martes sobre este proceso y coincidieron en dar “estabilidad” a la Comunitat Valenciana.

En este escenario, la portavoz adjunta de Compromís ha reiterado las críticas de la coalición valencianista a que “el futuro político de los valencianos se decida en despachos en Madrid”. “Eso no lo podemos tolerar”, ha subrayado.

Por contra, ha defendido que la ciudadanía valenciana lleva “más de un año reclamando en las calles que haya un cambio político: primero con la dimisión de Carlos Mazón y después con la dimisión de todo el Consell y con unas nuevas elecciones. Tenemos identidad propia y tenemos que decidir nuestro futuro”.

“Reclamamos elecciones porque la situación es totalmente insostenible”, ha reivindicado, para denunciar que Les Corts están “paralizadas” desde la dimisión de Mazón sin “saber cuándo se volverán a reactivar”.