Compromís lleva al Defensor del Pueblo y al Síndic la "vulneración de derechos de participación de mayores" en Alicante

El portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas - COMPROMÍS ALICANTE

ALICANTE, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Compromís en el Ayuntamiento de Alicante ha anunciado la presentación de quejas ante el Defensor del Pueblo y el Síndic de Greuges en las que alerta de "la vulneración de los derechos de participación de las personas mayores" de la ciudad.

Así lo ha detallado el portavoz de la coalición en el consistorio, Rafa Mas, quien ha aseverado que la administración local lleva "dos años sin convocar el Consejo de Personas Mayores, desde marzo de 2024", al tiempo que ha señalado que este órgano es uno de los "más importantes" para "escuchar la voz" de este colectivo poblacional.

"Tanto que habla el gobierno del PP de participación ciudadana y de redactar el Plan General Estructural con la gente, pero sin los mayores y no solo con los mayores, sino que no convocan ningún consejo social de la ciudad. Exigimos que se convoquen", ha manifestado el edil valencianista en declaraciones distribuidas a los medios de comunicación este miércoles.

Mas también ha criticado al equipo de gobierno municipal, que encabeza el alcalde 'popular' Luis Barcala: "¿Pero qué se han creído? ¿Que la participación es convocar una paella gigante, bailar, cantar villancicos o unas castañuelas como hace el señor Barcala y la señora Begoña León? Eso está muy bien, pero la participación es convocar el Consejo de Mayores, hablar con nuestros mayores y que nos cuenten cómo están, qué proponen y qué ciudad necesitan y se tiene que proyectar".