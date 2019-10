Compromís per Paterna exige al Consell que recurra la anulación del informe que rechaza Puerto Mediterráneo

Publicado 18/10/2019 19:59:11 CET

Compromís per Paterna ha exigido este a la Generalitat que "continúe protegiendo los intereses de todos los valencianos y recurra la sentencia" del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anula el informe del Consell que rechaza Puerto Mediterráneo.

Así se ha pronunciado, en un comunicado después de que la sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJCV haya anulado la resolución de la Conselleria de Vivienda de fecha 10 de octubre de 2016 que deniega la propuesta del Plan de Actuación Territorial Estratégica (ATE) 'Puerto Mediterráneo' y haya pedido al Gobierno valenciano un nuevo informe para que el proyecto comercial sea sostenible.

Para la coalición en Paterna, esta decisión judicial "no deja contento a nadie" porque, "por un lado, admite que el proyecto de Puerto Mediterráneo no se ajusta a la legalidad urbanística y medioambiental", una cuestión que Compromís "siempre ha defendido", "pero deja una puerta abierta" que a la formación "no gusta nada".

"Por un lado, nos alegramos que el Tribunal no permita que la empresa agote las arcas de todos los valencianos, con sus pretensiones de indemnizaciones millonarias, pero por el otro no entendemos como el Tribunal considera que los motivos medioambientales que aduce el informe no sean suficientes para cerrar de una vez por todas uno de los últimos capítulos de la depredación del territorio que hemos sufrido los valencianos", ha manifestado.

Compromís per Paterna ha indicado que "lo que dice la sentencia simplemente es que existe un defecto de forma, un defecto que ahora obliga al hecho que la Generalitat emita un nuevo informe de Evaluación ambiental, donde se definen los parámetros incumplidos y los límites que se tienen que cumplir". A su juicio, en la resolución "queda claro que en ningún momento dice que Puerto Mediterráneo tenga luz verde".

En este sentido, ha señalado que los "incumplimientos no tienen ninguna posibilidad de solución por parte de los promotores, como demuestra que en el nuevo proyecto que han presentado (Intu Mediterrani) siguen incumpliéndolos, lo que lleva a pensar que el proyecto no puede tener viabilidad".

Por todo lo anterior, Compromís per Paterna ha reivindicado que la Generalitat "continúe protegiendo los intereses de todos los valencianos y recurra la sentencia" para evitar que un proyecto "únicamente especulativo sea una realidad".