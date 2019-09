Compromís pide un inmediato CPFF, soluciones transitorias al envío de recursos y la reforma de la financiación

Publicado 03/09/2019 14:53:31 CET

Ferri dice que los valencianos "no están en funciones" y que el Botànic debería, como su grupo, reclamar las demandas de la Comunitat

VALÈNCIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Compromís presentará en Les Corts una iniciativa para pedir "la convocatoria inmediata del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)", teniendo en cuenta que "la ley marca que se debe reunir dos veces al año y que lleva desde agosto del año pasado sin reunirse"; reclamar que se "busquen soluciones transitorias al problema de la retención de recursos de los valencianos" e insistir en la demanda de "la reforma del sistema de financiación" para que la Comunitat reciba lo que le corresponde.

Así lo ha anunciado este martes el portavoz de Compromís en el Parlamento autonómico, Fran Ferri, que ha avanzado en un encuentro con los medios de comunicación las prioridades de su grupo en el inicio del curso político. "Las prioridades no van a ser otras que las que han sido siempre, las de mejorar la vida de los valencianos", ha afirmado, a la vez que ha asegurado que "Compromís siempre ha estado en la reivindicación de lo justo para los valencianos".

"Vamos a trabajar para mejorar la sanidad, la educación, la atención a la dependencia y a las personas más vulnerables, y para reindustrializar nuestro territorio y que cada vez se generen más puestos de trabajo de calidad", ha expuesto el síndic de Compromís. Ha destacado que como "escollo" y "piedra en el camino" estas líneas de trabajo tienen "la falta de recursos, ahora mismo traducida en una retención de recursos de los valencianos por parte del Gobierno central".

Fran Ferri ha señalado que la "excusa" del Ejecutivo que preside el socialista Pedro Sánchez es "que está en funciones", al tiempo que ha subrayado que esta no sirve "porque los 5 millones de valencianos no están en funciones". "Las escuelas no están en funciones, los maestros y el alumnado no están en funciones, ni los centros de salud, ni los hospitales, ni el personal sanitario, ni las personas más vulnerables, ni los autónomos, ni las empresas ni el cambio climático", ha aseverado.

En esta línea, ha preguntado por qué el Gobierno central si "todos los viernes", a pesar de estar "en funciones", está "reuniéndose y comprometiendo gastos" no puede "comprometer gasto y buscar soluciones a las reivindicaciones de los valencianos que nos son otras más que nos den nuestro dinero".

Preguntado por si Compromís considera que el presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, debe ser más contundente ante Pedro Sánchez para reclamar los recursos que corresponden a los valencianos y la financiación adecuada, ha dicho que espera que el jefe del Consell "se sume a las reivindicaciones que estamos haciendo desde Compromís" e, incluso, desde "otras comunidades autónomas" en las que el PSOE tiene representación.

"UN GOBIERNO A TRES"

"Espero que el Govern del Botànic y su representación estén a la altura de los valencianos y que reivindiquen lo que es justo para todos nosotros", ha aseverado en esa línea. Ha agregado que este ejecutivo "es un gobierno a tres" y no "un gobierno socialista", por lo que ha considerado que "dentro de esa línea" y de lo que plantea Compromís debe "reivindicar lo que es justo para los valencianos mande quien mande en Madrid"

"Eso es lo que esperamos que haga un gobierno del Botànic que no es monocolor sino un gobierno multicolor que debe cumplir el pacto que tenemos, en el que está la reivindicación del sistema de financiación y los recursos de los valencianos. Creemos que la línea que estamos siguiendo desde Compromís es la línea que debería seguir el gobierno del Botànic", ha reiterado Ferri.

A este respecto, ha precisado que la iniciativa que su grupo presentará en Les Corts busca "un pronunciamiento" de la Cámara autonómica respecto a las demandas que plantea y que ha definido como "una exigencia al gobierno de Pedro Sánchez para que se mueva" y "convoque el CPFF, donde se debe decidir el techo de gasto, qué recursos nos llegan a los valencianos y otras cosas que afectan a su día a día".

"Sánchez puede estar en funciones todo lo que él quiera pero los ciudadanos no están en funciones y se le debe exigir que solucione nuestros problemas", ha insistido el portavoz de Compromís.

Por otro lado, preguntado por los recortes anunciados por el Consell a partir de la falta de financiación y de recursos desde el Gobierno central, Fran Ferri ha subrayado que "esto no es un problema de gasto" sino "un problema de ingresos" y ha instado a buscar soluciones a partir de esa premisa.

Ferri ha agregado que su partido seguirá reivindicando los ingresos que necesitan los valencianos y ha opinado que mientras la Comunitat no esté "en la media de gasto de las comunidades autónomas, se puede exigir que recorte en gasto".

"INTENTO DE ESTAR EN LA PALESTRA"

Asimismo, preguntado por la iniciativa de Cs en Les Corts para reprobar a la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, el síndic ha indicado que "se queda muy corta" ya que "no pide la reunión urgente del CPFF, no reclama la reforma urgente del sistema de financiación ni que se nos pague la deuda histórica" y ha afirmado que "no deja de ser un intento de estar en la palestra sin aportar soluciones a los problemas de los valencianos".

"No deja de ser papel mojado. Busca reprobar a la ministra pero no habla de soluciones para los valencianos", ha agregado Fran Ferri, además de afirmar que Compromís mantendrá sus reivindicaciones ante el Gobierno central porque "lo que valía para Montoro, vale para Montero y si tenemos a Montiro, también".