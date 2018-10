Compromís pide inversiones reales "suficientes" para el eje Cantábrico-Mediterráneo

Publicado 08/10/2018 13:57:56 CET

VALÈNCIA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha exigido este lunes los datos de "inversión real" en el corredor Cantábrico-Mediterráneo en 2018 y que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 incorporen las "partidas suficientes" para cumplir con las previsiones hasta 2021.

"Estamos hartos de promesas, de incumplimientos, de olvidos. El estudio informativo entre Teruel y Sagunto caducó en octubre de 2015 y ha pasado dos años desapercibido para todas las administraciones, hecho que evidencia el total olvido y nula atención por parte de los gestores", pese a que supondría un "revulsivo" para Aragón y el puerto de València una correcta conexión férrea, ha subrayado.

Mulet, que acudió este domingo junto a otros miembros de Compromís a la manifestación por este tren en València, preguntó recientemente por escrito al Gobierno sobre las previsiones de la renovación integral del tramo ferroviario Zaragoza-Teruel-Sagunt.

La respuesta del Gobierno señala que el Ministerio de Fomento está trabajando en un plan integral de mejora de la línea Sagunto-Teruel-Zaragoza que prevé una inversión de 386,8 millones de euros (IVA incluido) hasta 2021 (de acuerdo con la propuesta de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2018).

La mejora integral de la línea incluye actuaciones para asegurar la capacidad portante aumentando la carga por eje de 20 a 22,5 t en 11 estructuras existentes entre Teruel y Sagunto; el aumento de la longitud de las vías de estacionamiento en siete estaciones hasta los 750 m (estaciones de Estivella-Albalat, Navajas, Barracas, Puebla de Valverde, Teruel, Ferreruela y Cariñena); la renovación integral de la línea, para mejora de la infraestructura y vía, actuando en trincheras, terraplenes, drenajes, cunetas, etc; la electrificación: a 25 kV c.a. y construcción de subestaciones; y las instalaciones de Seguridad y Señalización.

Por otro lado, se ha constituido una Comisión de Seguimiento del proyecto de la línea Sagunto-Teruel-Zaragoza, que se reúne periódicamente.

Se trata de una "mísera inversión", ha asegurado Mulet. "Estas inversiones son exactamente lo que cuestan 15,5 quilómetros de AVE, este tren elitista que no tienen ningún problema en desplegar, sin atender a una demanda social real. Mientras, para trenes como éste, regatean, prometen y no cumplen. No se trata de parchear una red tercermundista con remiendos, hay que dejar claro que el corredor ferroviario cantábrico-mediterráneo por Teruel, electrificado y para uso mixto de pasajeros y mercancías, es prioritario y una cuestión de Estado y de futuro", han enfatizado.

"Estamos hartos de estar maltratados de una forma tan evidente y premeditada, al dejar fuera de las previsiones esta obra durante décadas", ha sentenciado Mulet. Y es que su preocupación se ha incrementado al ver que en la revisión de las prioridades de financiación de la red Transeuropea de Transporte para el periodo 2021-2027, mediante el Mecanismo Conectar Europa (CEF), había desaparecido el tramo Sagunt-Teruel-Zaragoza, pese a ser parte integrante de la Red Básica que debe ejecutarse con horizonte temporal máximo hasta el año 2030.

En todo caso, el portavoz de Compromís ha avisado que la coalición va a ser "exigente" en el cumplimento de este proyecto.