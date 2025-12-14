Compromís pide un nuevo plan de trabajo para la comisión de la dana en Les Corts ante su actual "inutilidad absoluta"

Archivo - Segunda sesión de la comisión de investigación de Les Corts sobre la dana del 29 de octubre en Valencia, a 14 de octubre de 2025, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Compromís ha registrado en Les Corts Valencianes una petición para que se realice un "replanteamiento completo" de la comisión de investigación de la dana, para lo que plantea debatir y aprobar un nuevo plan de trabajo que incorpore "todas las propuestas y las comparecencias solicitadas y rechazadas" y se llame "ya" a comparecer a las asociaciones de víctimas, ante la "inutilidad absoluta" del formato aprobado por PP y Vox.

También pide incorporar "todas las solicitudes de documentación rechazadas que, a la luz de lo que está publicándose, son necesarias para que la mencionada comisión cumpla realmente con sus funciones, para conocer lo que ocurrió el pasado 29 de octubre de 2024, con el fin de garantizar que no se vuelva a repetir".

La portavoz adjunta de Compromís Isaura Navarro, en un comunicado, ha advertido de que este lunes hay "una nueva convocatoria de la comisión de investigación de la dana en la que hay dos comparecientes que ya han avisado que no vendrán". A su juicio, "estamos en una situación totalmente absurda porque tenemos un plan de trabajo aprobado por PP y Vox en el que, primero, el sistema de comparecencias no da pie a que podamos averiguar nada".

"Después, las personas a las que se llama son expertos escogidos para decir exactamente lo que PP y Vox quieren escuchar y no hay en el plan de trabajo ninguna medida para que podamos saber la verdad. Ni se han citado a comparecer a todos los miembros del Consell del día 29 de octubre de 2024 ni se ha pedido la documentación necesaria, por ejemplo, las comunicaciones entre los diferentes miembros del Consell y entre Presidencia de las que nos estamos enterando a través de los medios de comunicación y que son absolutamente relevantes".

Además, ha censurado que, en la comisión, la mayoría conformada por PP y Vox vota "sistemáticamente en contra cada vez que pedimos comparecencias para saber, por ejemplo, dónde estaban ese día el conseller de Agricultura, el conseller de Sanidad, el conseller de Educación o dónde estaba la consellera de Industria y Turismo".

"Están rechazándose comparecencias y documentación clave para saber por qué se tomaron las decisiones que se tomaron ese día, por qué se dio la espalda a la alerta roja con toda la información con que contaba el Consell", ha criticado.

EL PLAN APROBADO "NO SIRVE"

Para Navarro, "toda esta información, estas comparecencias, están denegadas y queremos que se lleven a cabo". "Y la única manera de hacer esto posible es a través de la aprobación de un nuevo plan de trabajo, porque el plan de trabajo aprobado está claro que no sirve para averiguar ni que ocurrió ni para impedir que vuelva a ocurrir una catástrofe de la envergadura de la que ya hemos sufrido", ha argumentado la portavoz adjunta de Compromís.

Con todo, ha lamentado que Les Corts están "sufriendo la inutilidad absoluta de esta comisión de investigación y lo que queremos es hacer un trabajo útil para la ciudadanía, útil para que se sepa qué ocurrió y útil para que no vuelva a pasar".