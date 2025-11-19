Compromís pide al PP aclarar sus cesiones a Vox para investir a Llorca: “O no hay acuerdo o tienen vergüenza”

Archivo - El síndic de Compromís, Joan Baldoví, interviene durante una sesión de control en Les Corts - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha exigido al PP que aclare “cuál será el precio que pagarán los valencianos” si fructifican sus negociaciones con Vox para investir a Juanfran Pérez Llorca como sucesor de Carlos Mazón al frente de la Generalitat: “O no hay acuerdo o tienen vergüenza de presentarlo”.

“¿Cuál será el nuevo precio que vamos a pagar los valencianos? ¿Tienen miedo de enseñar la factura? ¿Tienen miedo de enseñar el tique, como el de El Ventorro? ¿Hay acuerdo o no hay acuerdo? Si hay acuerdo, los valencianos tenemos todo el derecho a saberlo”.

Así lo ha manifestado en los pasillos de Les Corts después de que el PP haya registrado la candidatura de Pérez Llorca en el último día de plazo para hacerlo, sin que Vox haya dado todavía por cerrado su apoyo. Los 'populares' necesitan los 13 votos de los diputados de Vox para investir a su candidato.

Baldoví, que ha vuelto a definir al candidato como un “Mazón 2.0” al haber ejercido de “mano derecha de Mazón” en el PPCV, ha relacionado estas negociaciones con anteriores acuerdos entre los ‘populares’ y Vox.

En primer lugar ha recordado que el pacto para investir a Mazón a mediados de 2023 supuso la eliminación de la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE), tras lo que el acuerdo para aprobar los presupuestos de 2025 conllevó “una rebaja de los recursos para emergencias”.

A partir de ahí, se ha preguntado “cuál será el precio del nuevo acuerdo” y si el PP tiene “miedo” a enseñar esa factura, como ha indicado que tampoco mostraron “el tique de El Ventorro”, el restaurante donde Mazón comió el día de la dana durante varias horas con la periodista Maribel Vilaplana.

EXIGE ELECCIONES: "NECESITAMOS QUE ENTRE AIRE"

En cualquier caso, el síndic valencianista ha defendido que “el único acuerdo posible es ir a elecciones" en la Comunitat Valenciana, en lugar de agotar la legislatura hasta mediados de 2027, y que el nuevo ‘president’ no salga de un pacto en Madrid”.

“Necesitamos abrir puertas y ventanas, que entre aire y los valencianos decidan a su ‘president’, ha reivindicado.