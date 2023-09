Compromís plantea que Procesión Cívica y Te Deum se separen y que la Senyera pueda estar en el acto religioso

Apela a la aconfesionalidad y a la pluralidad y recuerda que el recorrido con la insignia es un BIC que debe respetarse como está

VALÈNCIA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Compromís en el Ayuntamiento de València ha planteado este miércoles que la Procesión Cívica del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, y el Te Deum, el acto religioso que se oficia en esta conmemoración, se celebren separados, como "actos diferenciados", y no en el mismo recorrido como ha decidido el equipo de gobierno de la ciudad que forma el PP y preside María José Catalá.

No obstante, Compromís ha apuntado la posibilidad de que la Reial Senyera, protagonista de la Procesión Cívica, pueda estar en el Te Deum a través de las medidas que el Ayuntamiento y el Arzobispado acuerden. Este grupo municipal ha apelado a la "aconfesionalidad del Estado" y al respeto a la "pluralidad" de la sociedad valenciana y ha defendido que el recorrido con la insignia no tenga contenido religioso para que sea un acto en el que se vean representados todos los ciudadanos.

Igualmente, Compromís ha destacado que desde 2016 la Procesión Cívica está considerada Bien de Interés Cultural (BIC) Inmaterial y ha precisado que se debe respetar con las características y formato, sin entrar a la Catedral, que recoge este reconocimiento.

Así lo han expuesto el portavoz de Compromís en el consistorio y exalcalde, Joan Ribó, y el edil de esta coalición y extitular de Cultura Festiva, Pere Fuset, en la rueda de prensa que han ofrecido para dar a conocer la moción que su formación presentará en el próximo pleno municipal con esas propuestas después de que Catalá haya anunciado que este año la Reial Senyera entrará en la Catedral para el Te Deum y durante el desarrollo e la Procesión Cívica.

La moción pide que el 9 d'Octubre se celebre "como un día del pueblo valenciano, de pluralidad, de diversidad y de respeto" y apela a lo recogido en la Constitución para que se desarrolle como "una fiesta cívica e inclusiva, sin que prevalezca ninguna discriminación por razón de raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

"Entendemos que el PP quiere ir en contra de la libertad religiosa, de la aconfesionalidad", ha dicho Fuset, que ha apuntado que "desde que la Constitución está vigente, solo con el PP el Te Deum ha sido obligatorio en la Procesión Cívica dentro de una sociedad diversa y plural como es la valenciana". "Su fiesta ha de tener cabida para todos", ha insistido.

El edil ha manifestado que "si el PP quiere que la Senyera entre en la Catedral" puede "votar a favor de la moción" de Compromís, una iniciativa "en positivo" y "propositiva en contra del sectarismo de Catalá". Tras ello, ha considerado que si los 'populares' rechazan esta propuesta apostarán por "imponer la obligatoriedad de lo religioso".

Ribó ha agregado que es una moción "que defiende a todos", teniendo en cuenta que la Carta Magna dice que "ninguna confesión tiene carácter preferente" en un "estado aconfesional". "El Ayuntamiento es parte de ese Estado y, por tanto, debe mantener ese carácter", ha remarcado.

La moción señala que aunque se mantenga el Te Deum "como un acto diferenciado de la Procesión Cívica", la Reial Senyera podría estar en el acto religioso, por lo que insta a "mostrar la disponibilidad del Ayuntamiento de València al Arzobispado" para que así sea y "los cristianos católicos que lo deseen puedan hacer su Te Deum". Fuset ha precisado que este se ha hecho en los últimos años antes de la procesión.

"La participación de la Senyera en la Catedral podría hacer el 9 d'Octubre, en la víspera o el día posterior, pero siempre diferenciándola de la Procesión Cívica por una cuestión evidente que es la aconfesionalidad del Estado que marca la Constitución", ha agregado Fuset, que ha apuntado que de esta modo "se abre la puerta a que si otra entidad quisiera hacer un acto no religioso con la Senyera pudiera también evaluarse".

"RESPETAR LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO"

Respecto a la declaración de la bajada de la Reial Senyera y del recorrido con ella como BIC, la moción afirma que "es necesario respetar la protección del patrimonio", así como esa declaración de protección "y no variar aquello que está blindado" en ella. Fuset ha dicho a Catalá que "cualquier modificación que se haga se ha de hacer por canales legales" y ha apuntado que "eso no se ha planteado a día de hoy".

"La declaración de BIC blinda elementos: horario, recorrido y no recoge la entrada a la Catedral", ha apostillado el edil, que ha expuesto que "cualquier modificación pasa por un proceso que es largo" y que "el PP no ha planteado". "Si contradice ese BIC tendrá que atenerse a las consecuencias legales", ha añadido.

Compromís ha recordado que esta ese reconocimiento fue impulsado en 2015 por el gobierno presidido por Ribó. Este último ha comentado, en alusión al origen de la celebración del 9 d'Octubre, que Jaume I entró en València hace 785 años, en la Edad Media, y en el contexto de "una guerra de religiones entre católicos y musulmanes, una reconquista", por lo que ha considerado "razonable" que entonces se hiciera un oficio religioso. "Pero ahora estamos en 2023 y hay que ver cómo es la sociedad valenciana", ha resaltado.

"MÁS TOLERANTE"

Joan Ribó, que ha ofrecido datos del CIS para hablar del perfil religioso de los ciudadanos, ha indicado que se ha de tener en cuenta que además de católicos practicantes hay otros no practicantes, así como ateos, agnósticos y personas de otras religiones. Asimismo, ha asegurado que hay que "dejar claro que la Senyera es la representación de todos los valencianos: de los creyentes, de los creyentes no practicantes y de los no creyentes" y ha opinado que "no tiene sentido plantearse su entrada en la Catedral".

Los representantes de Compromís han aludido a la "actitud positiva" de Jaume I al llegar a "un acuerdo" con "el rey musulmán que permitió que se fueran todos los musulmanes que quisieran" y han aseverado que "no se puede entender que un monarca medieval fuera más tolerante que una alcaldesa de siglo XXI". "Esperamos que Catalá reconsidere la situación", ha manifestado Ribó, que ha censurado la "intransigencia" de la primera edil.