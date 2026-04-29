Compromís propone que los consellers de Servicios Sociales formen parte del Cecopi en una emergencia como la dana

Archivo - Imagen de archivo de un Cecopi durante la dana - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha presentado una proposición de ley en Les Corts para reforzar el papel de los servicios sociales valencianos en la gestión de las emergencias y catástrofes como la dana del 29 de octubre de 2024. Entre sus propuestas figura que los consellers de Servicios Sociales formen parte del Cecopi.

“Si ese día Susana Camarero [consellera de Servicios Sociales durante la dana y actualmente responsable de Vivienda, Igualdad, Juventud y Empleo] hubiera estado ahí, en el Cecopi, probablemente no se habría ido a una entrega de premios ante el volumen de llamadas al 112 y muchas vidas no se habrían perdido”, ha manifestado el síndic de Compromís, Joan Baldoví, quien ha sostenido que “una consellera más no descuadrar las funciones del Cecopi”.

La iniciativa, registrada este pasado martes, propone modificar las leyes valencianas 3/2019, de servicios sociales inclusivos, y 13/2010 de protección civil y gestión de emergencias.

La coalición valencianista considera que la experiencia vivida por el pueblo valenciano en la dana, que causó 230 fallecidos, pone de relieve la falta de integración del sistema público de servicios sociales en la gestión de la emergencia, al considerar que se entorpeció la prevención de la catástrofe y la atención a los afectados. "El problema es que las cosas se hicieron tarde y mal", ha señalado la diputada Nathalie Torres.

Además, en la proposición se recuerda que el Síndic de Greuges señaló la falta de un plan de actuación específico para emergencias sociales que establezca claramente las funciones, los tiempos de respuesta y los mecanismos de coordinación hizo que fuera “más difícil todavía gestionar las consecuencias sociales de la catástrofe”.

Según Compromís, su propuesta parte de una demanda explícita de los profesionales de los servicios sociales, “que han sufrido en sus propias carnes tanto la gestión nefasta de Camarero durante la dana como las limitaciones que han aflorado del sistema y a las que no hace frente la nueva consellera, Elena Albalat.

ESCUCHAR A LOS SERVICIOS SOCIALES EN LA TOMA DE DECISIONES

En concreto, la propuesta se centra en que el sistema público valenciano de servicios sociales forme parte de los órganos de coordinación de emergencias, como el Cecopi a nivel autonómico o los Cecopal en el ámbito municipal, “para que se les escuche y se les tenga en cuenta a la hora de tomar decisiones”.

También se pide que el personal de servicios sociales se considere esencial, como los bomberos o los policías; se insta a establecer por ley ayudas específicas a las víctimas y afectados por emergencias y catástrofes sobrevenidas, y se incide en la formación en gestión de estos eventos para el personal de servicios sociales.

Esta iniciativa forma parte del paquete de propuestas de Compromís para mejorar el servicio de emergencias, después de que Les Corts hayan rechazado en los últimos meses otras, con los votos en contra de PP y Vox, como crear un cuerpo único de bomberos o un servicio valenciano de meteorología.

Preguntado por la iniciativa de la coalición valencianista, el síndic del PP, Nando Pastor, ha considerado que debe ser el gobierno quien esté "supervisando todas las cuestiones de la emergencia" y, en este caso, ha apostado por que sea la Generalitat y no el Grupo Parlamentario Popular quien tenga que "analizarla y ver la procedencia de la misma". "Y en base a ello, el Grupo Popular evidentemente tomará la posición", ha zanjado.