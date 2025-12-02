Compromís y PSPV lamentan "el muro" de Catalá frente a la ZBE: "Nunca ha tenido intención real de negociar"

Imagen de la reunión sobre la ZBE entre la federación vecinal de València y los portavoces de Compromís, Papi Robles, y PSPV, Borja Sanjuan, en el ayuntamiento de la ciudad. - COMPROMÍS

VALÈNCIA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los dos grupos de la oposición en el Ayuntamiento de València, Compromís y PSPV-PSOE, han lamentado este martes "el muro" que la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá (PP), y su equipo han puesto ante la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad y han señalado que este impide que se pueda llegar a un acuerdo para aprobar la ordenanza correspondiente y hacer efectivas las restricciones al tráfico que incluye para reducir la contaminación.

Así lo han expresado los portavoces de estas dos formaciones en el consistorio --Papi Robles, de Compromís, y Borja Sanjuán, del PSPV-PSOE-- tras la reunión que han mantenido con la presidenta de la Federació d'Associacions de Veïnals de la ciudad, María José Broseta, para hablar de la ZBE tras plasmarse de nuevo en el pleno extraordinario celebrado este lunes en el consistorio la falta de acuerdo para hacerla efectiva.

El PP, al frente de la Alcaldía y de la Concejalía de Movilidad rechazó la propuesta conjunta planteada en esa sesión por la oposición para aprobar la ZBE y Vox, integrante junto a los 'populares' del ejecutivo municipal, volvió a expresar su rechazo a cualquier iniciativa referida a la Zona de Bajas Emisiones.

"Ante la iniciativa de la oposición, Catalá ha levantado un muro que nos costará salud y 150 millones de euros", ha expuesto Papi Robles respecto a los fondos europeos vinculados al desarrollo de la ZBE que el Ayuntamiento de València tendrá que devolver al no entrar esta en vigor.

Asimismo, como también ha hecho Sanjuan, ha resaltado que sin ZBE la capital valenciana no podrá optar a las ayudas al transporte público, por lo que se registrará "una subida del bonobús del 60 por ciento a partir del 1 de enero".

La representante de Compromís ha censurado el "inmovilismo de la alcaldesa" y que esto suponga no trabajar "para reducir la contaminación tal como exige la normativa europea". La edil ha insistido en remarcar el "grave problema de salud" que la contaminación generada por el tráfico provoca "para los valencianos".

Papi Robles ha aludido a la propuesta conjunta planteada por Compromís y PSPV-PSOE en el pleno de este martes para cerrar un acuerdo sobre la ZBE y ha asegurado que es un documento "muy responsable" que "mejora la salud de los valencianos", al tiempo que ha considerad que "se puede dialogar sobre ella".

"¿Qué nos estamos encontrando? Un muro. Nos encontramos un muro porque Catalá no está dispuesta a negociar absolutamente nada con nadie, porque su única negociación es mantener el poder del Ayuntamiento y el de la Generalitat. Todo lo demás le da igual, le importa un pito", ha agregado la representante de Compromís.

Robles ha comentado que "más allá de la actitud que mantiene la alcaldesa de València respecto a un tema tan serio como la Zona de Bajas Emisiones", Compromís "siempre" ha apostado "por el diálogo" y "por los acuerdos", al tiempo que ha resaltado que eso es en lo que sigue trabajando.

"Por eso hablamos con la federación vecinal, para que conozca esta propuesta de primera mano", ha expuesto la edil, que ha insistido en que su grupo sigue dispuesto "a dialogar", pero únicamente "para llegar a acuerdos". "Ese es el objetivo hacia el que debemos caminar", ha precisado.

"Desde ayer no hemos sabido ni una sola palabra del PP más allá del desprecio y el maltrato. Los responsables de este desaguisado son el equipo de gobierno", ha indicado Papi Robles, que ha censurado que València esté "completamente bloqueada porque no hay dirección ni intención de dirigir esta ciudad".

El portavoz del PSPV-PSOE ha pedido de nuevo la "dimisión inmediata" del concejal de Movilidad, Jesús Carbonell (PP), por haber "fracasado en la aprobación de una ordenanza de ZBE". A su vez, ha señalado que la primera edil "será la única responsable de que los valencianos pierdan 150 millones y de que tengan que pagar un 60% más caro el autobús si no rectifica" y hace efectiva una ZBE.

"FALTA DE RESPETO"

Borja Sanjuan ha criticado, asimismo, "la decisión de Catalá de negar el diálogo, incluso a la federación vecinal" y ha considerado que eso supone "una falta de respeto" y la "demostración de que nunca ha tenido ninguna intención real de negociar" una ZBE.

"Cuando la representación vecinal de la ciudad pide que te sientes a dialogar, al menos tendrías que haber hecho el amago de intentarlo. Y lo que hizo ayer María José Catalá fue convocar el pleno faltándole respeto a las asociaciones de vecinos y también a los partidos políticos que habíamos puesto una propuesta encima de la mesa", ha indicado.

El representante del grupo socialista ha añadido que "el único objetivo que tiene Catalá desde hace un mes, cuando Vox se negó a aprobar una ZBE, es intentar distribuir las culpas de que València no tenga ZBE".

Sanjuan ha afirmado que la alcaldesa "nunca ha querido aprobarla en realidad". "Ayer ya lo dio prácticamente por imposible, evitando otro debate que viene ahora: el coste no solo de los 150 millones de euros que esta ciudad ya prácticamente ha perdido sino también el de no tener una ZBE en términos de contaminación y económicos", ha declarado.

El portavoz del PSPV-PSOE ha aseverado que cada mes que no se apruebe la ZBE "el transporte público será un 60% más caro de lo que sería" si esta existiera. "Cada mes que no se apruebe, esta ciudad tiene que renunciar a presentarse a convocatorias de ayudas europeas. Y esos 150 millones de euros que vamos a tener que devolver del presupuesto público saldrán de un transporte público que ya no tiene inversión suficiente, que ya no tiene calidad y de otros servicios públicos", ha apostillado.

"NO QUIERE ENFADAR A SU SOCIO"

Borja Sanjuan ha considerado también que "la negativa del PP a abrirse a una negociación que salve la ZBE" responde a que Catalá "no quiere enfadar a su socio de extrema derecha para no cerrarse la posibilidad de algún día aspirar a ser candidata a la Generalitat".

"Y el coste de que María José Catalá no quiera enfadar a Vox es millonario para los valencianos", ha remarcado, además de censurar que la alcaldesa intente "convencer de que su fracaso es culpa de todos". "Es culpa de quien no quiere negociar, de quien ha pactado con Vox no aprobar una ZBE y, sobre todo, de un concejal de Movilidad y de una alcaldesa que no han cumplido con su obligación de aprobarla".