Compromís rechaza los "regalos fiscales para empresas que facturan más de 10 millones"

VALÈNCIA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís en Les Corts, Carles Esteve, ha rechazado los "regalos fiscales para empresas que facturan más de 10 millones" y ha calificado la reforma fiscal aprobada por el Consell como la reforma "botánica" que defenderá la formación.

Esteve se ha pronunciado en estos términos durante su intervención en el debate sobre la validación del decreto ley que aprobó el gobierno autonómico para la reforma fiscal. Sin mencionarla, el diputado se ha referido a la enmienda que presentará el PSPV en solitario para bonificar al 99% el impuesto de sucesiones en la transmisión de todas las empresas familiares y no solo de las que facturan menos de diez millones de euros como actualmente.

Ya en el momento que lo anunció la síndica socialista, Ana Barceló, los socios de gobierno señalaron que no estaban de acuerdo con esta medida, que se incluiría en la ley de presupuestos de 2023 o en la de acompañamiento a estas cuentas, al considerar que no es "razonable" (Compromís) con la situación actual de inflación y que sería "una deslealtad" (UP) al pacto del Botànic.

En el debate, Esteve ha vuelto sobre esta propuesta y ha manifestado que la reforma fiscal situará a la Comunitat Valenciana como el territorio del Estado con "la fiscalidad más progresiva de todas", aunque ha señalado que no sería la reforma que él hubiera hecho", pero la defenderá porque "la han pactado". Además, ha indicado esta reforma es "la botánica" y que no incluye "ningún regalo fiscal para nadie".

"Tampoco incluye regalos fiscales para las empresas que facturan más de 10 millones. Esos regalos nosotros no vamos a entenderlos, y nuestra reforma fiscal, la que defenderemos ante quien sea es la botánica. Si nos salimos del marco que está marcando el Botànic estamos entrando en la propuesta fiscal que están haciendo aquellos --en referencia a la derecha--", ha manifestado.

Y ha incidido: "Lo pido de corazón, yo soy una persona que siempre que subo aquí, intento decir 'larga vida al Botànic', pero el Botànic tiene que continuar siéndolo. Si es así en estos principios, continuaré defendiendo esta reforma fiscal hasta el final. Si nos salimos de eso, no les podré acompañar", ha señalado y ha finalizado con un "larga vida al Botànic".

DEBATE

Compromís ha sido el único grupo del Botànic que ha hecho una referencia --de manera implícita-- a esta propuesta del PSPV, mientras que Ciudadanos también ha pedido rebajar el impuesto de sucesiones.

El portavoz de Hacienda del PSPV, Jose Muñoz, ha defendido que el debate sobre los impuestos "parecía exclusivamente de la derecha", pero el president Puig "ha hablado de impuestos en el sentido de la constitución".

Así, Muñoz ha considerado que la que pasa por Les Corts es una reforma "más vigorosa" que la inicialmente anunciada, al incluirse los cambios para los tramos altos, y ha defendido que "la gran mayoría" de valencianos podrán "levantarse más aliviados" cuando se aplique.

Por el PP, Rubén Ibáñez ha asegurado que la reforma de Puig "solo supone 64 euros de ahorro de media por contribuyente, lo que equivale a 5 euros por mes". "El PSPV se dedica a hacer trampas y a intentar engañar constantemente, como ya ocurrió con la iniciativa que presentó en Les Corts y que decía que permitiría desgravarse los gastos de mascarillas, salud mental y bucodental y que aunque fue aprobada por todos los grupos hoy está en un cajón".

"Los socialistas hacen dos cosas: machacar a impuestos a los valencianos y engañarles constantemente", ha manifestado Ibáñez, quien ha señalado que está "profundamente orgulloso de la reforma fiscal que ha presentado el PPCV y Carlos Mazón".

Por Ciudadanos, Yaneth Giraldo ha señalado que Ciudadanos el pasado año propuso modificar la tarifa del IRPF el año pasado mediante enmiendas y ha criticado que el Botànic lo proponga este año: "¿Eso no es llegar tarde?".

La diputada ha insistido en pedir la bajada del impuesto de sucesiones: "No veo por qué no podemos bonificarle a los padres que quieran heredar a sus hijos o que quieran donarles", ha señalado.

Desde Vox, Llanos Massó ha lamentado que en la Comunitat Valenciana "los ciudadanos son cada vez más pobres y la administración cada vez más rica", y ha criticado la "rebajita" fiscal que, a su juicio, supone una "limosna" para los valencianos.

Así, ha abogado por una "rebaja drástica de todos los tramos del IRPF, suprimir las subvenciones de los partidos, sindicatos y patronal y acometer una reducción de la administración y el sector público instrumental". "Mientras tanto, los valencianos tendrán que conformarse con estas migajas y Vox no lo impedirá", ha agregado.

Desde Unides Podem, Ferran Martínez ha señalado: "En primavera el PP anunció una ofensiva para realizar una bajada de impuestos en España a la que se sumaron Cs y Vox y seis meses después el balance es un sonoro y estrepitoso fracaso, vista la chapuza del impuesto de Patrimonio en Andalucía y la crisis del gobierno de Liz Truss en Reino Unido".

Para Martínez, también ha influido en esta situación la reforma fiscal del Botànic, que, a su juicio, ha demostrado que "reducir la carga a los que menos tienen al mismo tiempo que se mejora la progresividad y se pide un pequeño esfuerzo a los que más tienen". "Decir que bajar impuestos incrementa la recaudación es un pensamiento mágico, es alquimia", ha señalado.