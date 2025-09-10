Compromís reclama una auditoría del cumplimiento de la ZBE en Alicante: "En el Casco Antiguo hay más tráfico que nunca"

Archivo - Señales de la zona de bajas emisiones (ZBE) en la ciudad de Alicante - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 10 Sep.

El portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas, ha reclamado una auditoría del cumplimiento de la ordenanza reguladora de la zona de bajas emisiones (ZBE) porque, según ha asegurado, "en el Casco Antiguo hay más tráfico que nunca, a pesar de ser una zona restringida desde 2011".

En este sentido, Mas ha asegurado que la ordenanza reguladora de la ZBE, aprobada en enero, "no sirve para nada" y ha incidido en que "si no responden ante la auditoría, no se descarta acudir ante Europa", y ha recalcado en declaraciones distribuidas a los medios que "el dinero público es sagrado".

Asimismo, el portavoz de la coalición ha incidido en que "la gente debe ser consciente de que les están estafando", ya que "Europa ha inyectado casi cinco millones de euros en Alicante para mejorar la movilidad, ampliar el transporte público, las zonas peatonales y calles verdes, planificar aparcamientos disuasorios para que los vecinos puedan estacionar, ampliar los carriles bici, reducir el tráfico y mejorar la calidad del aire, pero sucede todo lo contrario".

En la misma línea, Mas ha aseverado que "en el Casco Antiguo hay decenas de coches turistas, pisos turísticos ilegales y trabajadores que no saben dónde aparcar" y ha reiterado que "la ordenanza no ha servido para nada y Europa tiene que saberlo".

"Estamos perdiendo una oportunidad de oro para transformar nuestra ciudad para mejorar la movilidad, que sea verde, socialmente más sostenible y ampliar las oportunidades", ha concluido el portavoz de Compromís en el consistorio.