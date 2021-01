Compromís reclama al Gobierno que incluya los daños en el litoral valenciano entre las Zonas Afectadas tras 'Filomena'

VALÈNCIA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El senador por Compromís Carles Mulet ha solicitado al Gobierno que recapacite en su decisión "arbitraria", dada a conocer ayer tras el Consejo de Ministros, de excluir a la Comunitat Valenciana de las autonomías beneficiadas en la declaración de Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil tras el paso por la península del temporal 'Filomena'.

Así, el representante de la coalición valenciana ha registrado un bloque de preguntas en las que pide más información respecto a las comunidades autónomas que han solicitado esta declaración y reclamando información por el hecho que el Consejo de Ministros lo haya aprobado para Madrid, Asturias, Castilla, León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, La Rioja y Navarra, "sin que en la mayoría de los casos haya mediado una solicitud previa y conocer cuáles de las solicitudes han quedado sin ser atendidas".

"Queremos saber en base a qué cálculos o estudios se ha determinado qué comunidades merecían se declaradas zonas catastróficas y por qué el País Valenciano, que registró cuantiosos desperfectos en su litoral tras el temporal marítimo que acompañó a 'Filomena', no ha entrado en esta declaración a pesar de los graves desperfectos", manifiesta Mulet en un comunicado.

Asimismo, la coalición pide saber si desde la Generalitat "se ha reclamado expresamente, aunque no sea requisito tras los acuerdos hechos públicos ayer, como se ha visto".

"ÓPTICA OBJETIVA"

Para el senador, "esta clase de cuestiones debe analizarse desde una óptica objetiva y tras cuantificar de una forma rigurosa los desperfectos, ya que no parece razonable que una autonomía cuantifique a bote pronto sus daños en casi 2.000 millones de euros y otras, como la valenciana, lleven años sufriendo los efectos del temporal con ayudas en ocasiones ridículas para reponer playas, paseos marítimos, mobiliario urbano, efectos de las riadas o inundaciones".

"Urge abordar mejor esta cuestión de por qué unas autonomías sí y otras no se incluyen o no se declaran de oficio, como ya reclamamos tras escuchar a las autoridades de los municipios afectados", considera.

El senador también ha interpelado al Gobierno sobre si piensa declarar al territorio valenciano como zona catastrófica por el temporal Filomena, "una vez asumido el error de no hacerlo en la primera decisión o destinar fondos para que los particulares (también del sector primario) y corporaciones locales puedan volver a la normalidad". En opinión de Mulet, la situación vivida en el litoral valenciano encaja dentro de los supuestos de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.

"Muchos de los beneficiarios vendrán, en los próximos meses a veranear y querrán que las playas y paseos estén en buen estado o protestarán arduamente y no nos parece justo que ellos hayan tenido ayudas para reponerse del temporal y otros no", en referencia a la ausencia valenciana en la lista de la declaración por daños "sin duda redactada con una visión arbitraria y madrileñocentrista de la realidad, que parece no ver más allá de la M-30 a la hora de medir la solidaridad", ha zanjado.