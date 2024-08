Compromís replica al PP que no pida diálogo para los presupuestos: "Mazón ya eligió qué camino quería"

VALÈNCIA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, rechaza la petición de diálogo del PP con los grupos de la oposición para elaborar los presupuestos de la Generalitat para 2025. "Mazón ya eligió qué camino quería: el de los recortes, el de las políticas ultra, y el de la imposición de cinco leyes que nos hace volver al peor pasado. Que no nos busque", responde en alusión al jefe del Consell y líder del PPCV, Carlos Mazón.

Baldoví reacciona así, en declaraciones remitidas a los medios este viernes por la tarde, al ofrecimiento realizado por la portavoz adjunta del grupo 'popular' Nieves Martínez de "diálogo" con PSPV y Compromís para elaborar los presupuestos, los segundos del Consell que preside Mazón y los primeros sin Vox en el gobierno valenciano. Además, la diputada del PP ha descartado que prorrogar las cuentas de 2024 sea un "fracaso", sino que es "una posibilidad más".

Frente a esta petición, el síndic de Compromís destaca que el anterior gobierno del Botànic, que su grupo compartía con el PSPV, fue capaz de aprobar ocho presupuestos "en tiempo y forma", unas cuentas que "servían para mejorar la vida de la gente".

"En cambio, Mazón ya está planteando que él no será capaz de hacerlo. La muestra de debilidad es muy patente --asevera--. La realidad es que Mazón no cuenta con la mayoría en Les Corts porque ha fracasado su apuesta personal de un pacto con la extrema derecha. Y no quiere explicar su programa porque es inconfesable: recortar los servicios públicos para regalar dinero a sus amiguitos".

Es por eso por lo que Baldoví garantiza que Compromís seguirá "haciendo oposición a este gobierno de la vergüenza y construyendo una alternativa". "Mazón no quiere diálogo, Mazón ya eligió qué camino quería: el de los recortes, el de las políticas ultra, y el de la imposición de cinco leyes que nos hace volver al peor pasado. Que no nos busque", zanja.