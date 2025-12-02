Compromís reprocha a Llorca que su "primera medida" haya sido darle un "sobresueldo" a Mazón y lo ve un "nuevo insulto"

El nuevo president de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca (i), saluda al síndic de Compromís, Joan Baldoví (d), toma posesión de su cargo, en Les Corts Valencianes, a 2 de diciembre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España) - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha reprochado al nuevo 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que su "primera medida" como jefe del Consell haya sido darle un "sobresueldo" a Carlos Mazón con su designación como portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Reglamento de Les Corts, una posición que tiene un complemento de 8.879,78 euros anuales (634,27 euros mensuales y 1.268,54 de pagas extraordinarias), según lo establecido en las retribuciones de los diputados.

En declaraciones a los medios tras la toma de posesión de Pérez Llorca como 'president', Baldoví ha considerado que esta decisión es "un nuevo insulto" a las víctimas de la dana, al tiempo que ha preguntado al nuevo jefe del Consell si piensa "cesar a todos los consellers de Mazón" después de que haya afirmado que las administraciones "no estuvieron a la altura" con la gestión de la riada del 29 de octubre. También le ha cuestionado, si esto es así, sobre "qué hacía él defendiendo" a la Generalitat durante este año.

Dicho esto, ha reprochado a Llorca que lo "primero" que haya hecho como 'president' no haya sido precisamente pedir perdón a los familiares de las víctimas de la dana, sino haberle dado "un sobresueldo" a Carlos Mazón. "Eso no es lo que las víctimas esperaban", ha señalado el síndic de Compromís.

"Subirle el sueldo a Mazón y no exigirle que devuelva el acta de diputado y que deje de estar aforado y de estar en estas Corts creo que es un nuevo insulto a las víctimas, no es realmente lo que estaban esperando", ha expresado.

Por otro lado, sobre el discurso de Pérez Llorca tras prometer el cargo, Joan Baldoví ha incidido en que ha sido una intervención "inusitadamente corta": "Si es un 'president' que quiere cambiar la manera de gobernar, en 10 minutos creo que ha explicado bien poco".

Además, ha desvelado que, cuando se ha acercado a felicitarlo, le ha deseado "suerte" porque la suya "será también la suerte de los valencianos", así como también que su mandato esté "a la altura del discurso, es decir, que sea un mandato bien corto, en beneficio de los valencianos".

CONSTRUIR UNA "ALTERNATIVA" AL PP Y VOX

En cualquier caso, ha reconocido que no depende de Compromís que se convoquen elecciones anticipadas en la Comunitat Valenciana, pese a que ha insistido en que sería razonable "devolverle la voz al pueblo", y ha garantizado que la coalición, mientras se acerca la cita electoral, que llegará "un día u otro", ejercerá "control" a la acción de gobierno del nuevo Consell para que "no siga haciendo las irregularidades del gobierno del señor Mazón".

Paralelamente, ha recalcado que Compromís construirá "una alternativa" para que, cuando se abran las urnas, poder "confrontar" con el modelo del PP y Vox. "Hay una alternativa que representamos, hay esperanza y esa esperanza la queremos dar al pueblo valenciano. Otra manera de gobernar, otra manera de hacer las cosas es posible", ha reivindicado.