Compromís resalta la acampada de València y la movilización de los jóvenes como "ejemplo de reivindicación pacífica"

Papi Robles atiende a los medios en imagen de archivo - COMPROMÍS

VALÈNCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, ha expresado su "reconocimiento" a la juventud que ha permanecido 40 días en la Acampada València y ha destacado que representan "un ejemplo de organización y de reivindicación pacífica y dialogada".

En cambio, ha lamentado que este jueves recogen y se retiren de la plaza después de "haber pedido mucho diálogo y medidas que no han visto que se hagan". A su juicio, la alcaldesa de València, María José Catalá, "se ha dedicado a negociar cuándo salían de la plaza, pero en ningún momento ha pensado cuándo va a poner vivienda pública a disposición a la gente joven".

Así lo ha señalado, en declaraciones a los medios, después de que este jueves la Acampada València haya comenzado a retirarse de la Plaza del Ayuntamiento de la ciudad, donde lleva instalada desde el pasado 3 de octubre y justo un día después de la jornada de huelga general por una vivienda digna y las diferentes manifestaciones.

Papi Robles ha expresado "un reconocimiento a toda la gente que ha organizado esta campada" a la forma en la que "se están organizando para marcharse y ese reconocimiento a la gente joven que se moviliza y que está luchando por sus derechos y los de toda la ciudadanía".

"Ya sabéis que nosotros nos negamos a esa pegatina que le han puesto a la gente joven de que están escorándose hacia la derecha. Aquí hay mucha gente que está luchando por sus derechos y hay que darles relevancia y hay que darles espacio para que se vea cómo se han movilizado y cómo son un ejemplo de organización y de reivindicación pacífica y dialogada", ha añadido la portavoz de Compromís per València.

Además, Papi Robles ha calificado de "histórica" la huelga general del miércoles, 11 de noviembre, con "mucha gente joven movilizándose y reivindicando de una manera muy pacífica", y ha apuntado que "todos los gobiernos deben sentirse interpelados" por las movilizaciones. Así, Papi Robles ha reclamado vivienda pública, "parar la especulación y parar el uso de la vivienda como si fuera un bien de mercado".