Compromís, Unides Podem y PSPV se enzarzan en Twitter a cuenta de la tasa turística

Compromís, Unides Podem y PSPV han mantenido este miércoles en Twitter un intenso debate a cuenta de la tasa turística, después de que el portavoz de la coalición, Fran Ferri, haya salido "en defensa de la tasa turística", a lo que el diputado de Unides Podem Ferran Martínez ha contestado que ellos propusieron incluirla en el Botànic II y Compromís "se opuso, sumándose al PSOE". El socialista Manolo Mata ha apuntado que ofreció reflejar una tasa municipal discrecional que Podem no apoyó.

El intercambio de pareceres ha comenzado cuando Ferri ha compartido en su cuenta de Twitter el enlace al artículo que firma en eldiario.es titulado 'En defensa de la tasa turística', con un extracto del texto: "Hablemos claro, no es el momento de guardar en el cajón una buena idea como la tasa turística. No dejemos pasar esta oportunidad de mejorar la vida de los valencianos. Esa será nuestra mejor tarjeta de presentación para quien nos visite".

En el artículo, Ferri explica que ante el inicio de la temporada de verano se ha reabierto el debate en torno a la tasa y "desgraciadamente algunas voces que tradicionalmente han defendido la implantación ahora señalan que puede que no sea el momento o que no debe ser prioritaria". "No es momento de guardar en el cajón una buena idea" como esta, agrega.

Apunta que tras las negociaciones del Botànic II tiene claro que "hay un terreno para el consenso de una mayoría parlamentaria para impulsar una normativa que permita implantar la tasa a los ayuntamientos que lo deseen" si no es posible sacar adelante una tasa autonómica con un tramo municipal.

Ferri también advierte de que es necesario el diálogo con todo el mundo pero "sin caer en la trampa de un supuesto requisito del consenso" porque "seguramente no existe ni existirá la unanimidad absoluta para implantar un impuesto de estas características" porque "no existe ninguna política en la que estén de acuerdo todos los agentes afectado". Por ello, aboga por buscar un acuerdo en el Botànic con "ambición y realismo".

"Estoy convencido de que cuando llevemos unos años con esta medida en marcha, y una vez comprobado su éxito (...) nos preguntaremos por qué tardamos tanto tiempo en decidirnos", concluye.

"ARROGANCIA Y PULLITAS"

Ferran Martínez ha respondido al tuit de Ferri recordando que Podem propuso incluir la tasa turística en el programa de gobierno del Botànic II y Compromís "se opuso, sumándose al PSOE", y que podría estar vigente desde 2018 "si Compromís no hubiera contribuido a tumbar su tramitación en Les Corts".

Ferri ha replicado que él estaba en ese momento en la negociación y no fue así pero, en cualquier caso, se ha mostrado partidario de "hablar de futuro". "Hay terreno para el acuerdo y tenemos que aprovecharlo entre todos. Vuestro impulso fue y sigue siendo necesario", ha afirmado.

Ferran Martínez ha continuado la conversación: "Fran, ni la propusisteis, ni nos apoyasteis, ni apostasteis por una redacción mínimamente reconocible de la propuesta. De acuerdo con hablar de futuro, pero sin arrogancia y sin pullitas será más fácil".

Ante estas palabras, Ferri ha insistido en que apoyaron la tasa y trabajaron "buscando el consenso botánico y no fue posible", y ahora plantea volver a intentarlo. "No sé dónde ves arrogancia o pullitas por mi parte".

MATA Y ESTAÑ

También el secretario general de Podem, Antonio Estañ, ha reaccionado en Twitter, señalando que "cuando se planteó la oportunidad ni Compromís ni PSOE apoyaron. Ojalá ahora sí una propuesta de sostenibilidad turística y no disputa por banderas".

El portavoz del PSPV en Les Corts, Manolo Mata, también ha entrado al debate asegurado que ofrecieron "un impuesto municipal discrecional para los ayuntamientos y se descartó". Ha agregado que en el pacto del Botànic II ofrecieron incluir esa tasa municipal y Podem "retiró la cuestión".

"Claro porque, como dijimos, aceptar una tasa municipal, discrecional y sin fines concretos en lo medioambiental y social no tiene nada que ver con la propuesta ni con los cambios que necesitamos", ha replicado Estañ.

EL "MIEDO" DE APLICARLA

La concejala de Compromís en el Ayuntamiento de València Isabel Lozano ha agregado tienen claro que "una tasa turística implica defender mejor el territorio, la vida en nuestros barrios y hacer posible un turismo atractivo y sostenible a nivel social y medioambiental". "¿A qué tienen miedo PSPV y Podem?", ha preguntado.

Ha respondido la diputada de Podem y secretaria primera de la Mesa de Les Corts, Cristina Cabedo, que ha apuntado que cada día le sorprende más "lo que se puede llegar a haber para salir en titulares", para agregar: "¿En serio estáis preguntando a Podem qué miedo tiene de aplicar la tasa turística cuando la habéis estado bloqueando durante toda la anterior legislatura para no discutir con quienes gobernabais? De verdad, esto no es preciso".