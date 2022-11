Compromís y UP insisten en su negativa a bonificar sucesiones e instan al PSPV a explicarlo a sus votantes

La oposición niega contactos con el grupo socialista para negociar el apoyo a sus enmiendas

VALÈNCIA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Compromís y Unides Podem han insistido en su rechazo a la propuesta del PSPV, socio mayoritario del gobierno valenciano, para bonificar al 99% el impuesto de sucesiones en la transmisión de todas las empresas familiares y no solo de las que facturan diez millones al año como actualmente, además de instarle a "explicarlo a su electorado".

Por parte de la oposición, tanto PP como Cs han descartado que el grupo socialista haya contactado con ellos para recabar su apoyo a las dos enmiendas presentadas en solitario a los presupuestos de la Generalitat para 2023 referidas a este impuesto.

En rueda de prensa tras la junta de síndicas en Les Corts, Carles Esteve (Compromís) ha reiterado el desacuerdo de su grupo a la propuesta del PSPV, al considerar que supone hacer "regalos fiscales" en un contexto de inflación.

"Si el PSPV está haciendo avances con otros partidos, lo tendrá que explicar a su electorado", ha advertido, para recordar que el marco del pacto del Botànic "está muy claro" y no incluía esta bonificación.

En la misma línea, Ferran Martínez (UP) ha asegurado que no hay posibilidades de negociarlo con el PSPV porque, según él, este grupo les dejó muy claro que no quería y que iban a presentar las enmiendas en solitario "asumiendo que la oposición votaría a favor".

"Instamos a llegar a acuerdos como siempre, al igual que hace semanas con la reforma fiscal, como es lógico en un gobierno de coalición", ha reivindicado.

EL PSPV MANTIENE SU POSICIÓN

Como síndica del PSPV, Ana Barceló ha reiterado que la posición de su grupo sobre el impuesto de sucesiones está "más que patente" y la explicitó el 'president' Ximo Puig en la última sesión de control, por lo que ha quedado a la espera de ver qué pasará en la votación tanto por parte de la oposición como "también de los grupos 'botánicos'".

Entre la oposición, Mª José Catalá (PP) ha asegurado que los socialistas no han contactado con ellos para negociar su apoyo y que siguen esperándolos "si el partido del 'president' quiere cumplir su palabra pública". "Desde el primer momento hemos dicho que nos parece correcto todo lo que suponga una bajada de impuestos", ha reiterado.

Ruth Merino (Cs) ha coincidido en que apoyarán las enmiendas del PSPV aunque les parezcan insuficientes: "No vamos a ser un bloqueo, pero pelearemos porque se bajen más los impuestos (...) Votar en contra sería traicionar a los valencianos".

Y la síndica de Vox, Ana Vega, ha sostenido que pagar por las transmisiones familiares supone "una doble imposición" y un "impuesto a la muerte", además de afirmar que el grupo socialista no les ha contactado porque, según ha criticado, están en contra de todo lo que venga de su partido "sea bueno o no".