Compromís ve "un punto de inflexión" en los abucheos a Mazón en el funeral de la dana y reta a Vox a posicionarse

VALÈNCIA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha asegurado que los abucheos al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, en el funeral de Estado de la dana marcan "un punto de inflexión en la política valenciana, un antes y un después". Por eso ha anunciado que volverán a presentar una iniciativa parlamentaria para que "Les Corts voten la continuidad de Mazón", en la que ha destacado que Vox deberá posicionarse a favor o en contra.

Así ha valorado, en declaraciones a los medios, lo sucedido este miércoles en el funeral, donde familiares de fallecidos en la dana del 29 de octubre de 2024 increparon a Mazón con gritos de "cobarde", "dimisión", "asesino", "rata" o "vete a la jueza". Al acto de homenaje asistió el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Baldoví ha señalado que ayer hubo "dos caras de la realidad: la dignidad de las víctimas" en el funeral y el "acto infame" de Mazón por la mañana en el que realizó una declaración institucional por el primer aniversario de la dana, donde "se rodeó de 160 palmeros" e "intentó ser el protagonista".

"Si Mazón acaricia la idea de que la indignación iba a bajar, que el tiempo iba a hacer que la gente se olvidara, la gente se ha encargado de recordarle de que no hay olvido", ha recalcado.

FEIJÓO Y ABASCAL, "CÓMPLICES"

Además, ha subrayado que "si Mazón sigue es porque tiene cómplices: Feijóo y el PP, que miran a otro lado y no le obligan a dimitir, y Vox y Santiago Abascal", líder de esta última formación. Según ha expuesto, no puede entender cómo "Abascal puede decir que Mazón es un mentiroso y mantenerlo de presidente". "O blanco o negro", ha enfatizado.

Ante esta situación, tras reiterar que Compromís presentaría una moción de censura contra Mazón si tuviera los diputados suficientes, Baldoví ha avanzado que registrarán de nuevo una iniciativa para que "Les Corts voten la continuidad de Mazón".

"Y ahí no habrá medias tintas --ha avisado--. Vox deberá decidir si está del lado de las víctimas o del lado de un incompetente, un negligente y un mentiroso".

Respecto a cómo percibió los abucheos en el funeral, al que asistió, Baldoví ha indicado que entiende "perfectamente" que un familiar de una víctima muestre su rechazo a Mazón, quien a su juicio no debería haber estado en el acto porque "estuvo en el reservado de un restaurante antes de estar donde le tocaba" en la dana. "Yo no sé qué habría sido capaz de decirle", ha constatado.

Por otro lado, preguntado por la afirmación del presidente de la Diputació de València, el 'popular' Vicent Mompó, de que las víctimas están "instrumentalizadas", ha calificado de "decepcionante" que "un día más les ataquen". "Es un doble insulto", ha aseverado, y ha instado tanto a Mompó como al conjunto del PP y a Vox a "hablar con las víctimas porque probablemente entenderán por qué ayer hicieron lo que hicieron".