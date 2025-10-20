Compromís ve "razonable" acabar con el cambio de hora como propone Sánchez y apuesta por "no marear a los ciudadanos"

Archivo - El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, atiende a los medios de comunicación - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha considerado "razonable" plantear el debate sobre acabar con el cambio de hora estacional y se ha mostrado partidario de mantener "un horario durante todo el año y que no mareemos a los ciudadanos".

De este modo lo ha manifestado Baldoví, en declaraciones a los medios este lunes, preguntado por el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de proponer en el Consejo de Energía de la Unión Europa que se acabe desde 2026 con el cambio de hora, esgrimiendo que apenas ayuda a ahorrar energía y que incluso tiene "un impacto negativo" en la salud y en la vida de los ciudadanos.

"Es un debate en el que mucha gente está a favor y mucha gente está en contra", ha subrayado el portavoz de la coalición en el parlamento valenciano que, en cualquier caso, ha considerado "razonable que los ciudadanos no estemos cambiando de horarios cada dos por tres".

"Creo que es razonable que tengamos un horario y que ese horario se pueda respetar durante todo el año, salvando las preferencias personales y que hay gente que le gusta que el día dure mucho", ha sostenido el síndic, que ha apuntado además que hay "estudios que se están haciendo que --revelan que-- no se ahorra realmente tanta energía".

Por tanto, ha concluido, "es razonable plantear ese debate y que, en todo caso, tengamos un horario durante todo el año y que no mareemos a los ciudadanos, a los niños, en definitiva, en fin, lo que todos hemos vivido en las casas cuando hemos tenido hijos o cuando hemos sido niños".