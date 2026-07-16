La Comunitat, en alerta naranja: probabilidad de tormentas fuertes y temperaturas elevadas en Castellón y Valencia

Archivo - La Comunitat amanece con inervalos nubosos que se irán despejando - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana se encuentra este jueves en alerta naranja puesto que registrará temperaturas elevadas en Castellón y Valencia y espera tormentas localmente fuertes, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además, esta jornada habrá intervalos nubosos y posibilidad de reducción de la visibilidad en zonas altas por polvo en suspensión, han indicado las mismas fuentes.

Las temperaturas mínimas no anotarán cambios o irán en ligero ascenso mientras que las máximas descenderán salvo en Alicante y en el interior de Valencia, donde se mantendrán sin cambios.

Por último, se espera viento flojo de dirección variable y predominará en horas centrales la componente este con intervalos de moderado en el litoral y prelitoral y la componente oeste en el interior de Valencia.