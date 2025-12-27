La Comunitat arranca el fin de semana con precipitaciones en Castellón y litoral de Valencia e intervalos nubosos

Archivo - Una mujer camina bajo la lluvia, a 2 de septiembre de 2023, en Castellón, Comunidad Valenciana (España). - Paco Poyato - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana arranca este último fin de semana del año 2025 con precipitaciones que en Castellón y en litoral y prelitoral norte de Valencia podrían ser localmente fuertes y persistentes, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En general, este sábado el cielo será nuboso en la mitad norte y habrá intervalos nubosos en el resto. Se esperan precipitaciones en la mitad norte, que serán probables en el resto de forma débil y dispersa; en Castellón y en el litoral y prelitoral norte de Valencia podrían ser localmente fuertes y persistentes y venir ocasionalmente acompañadas de tormenta. La cota de nieve en el interior de Castellón se situará en torno a los 1400-1600 metros.

En cuanto a los termómetros, las temperaturas sufrirán pocos cambios, salvo ligeros ascensos en el interior norte de Castellón. El viento, por su parte, será moderado del nordeste en la mitad norte del litoral, tendiendo a disminuir por la tarde; en el resto se espera viento flojo de componente este, con intervalos de intensidad moderada en el litoral sur.