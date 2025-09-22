La Comunitat arranca el otoño sin alertas por fenómenos meteorológicos y con temperaturas en descenso

VALÈNCIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana arranca el otoño sin alertas por fenómenos meteorológicos y con temperaturas máximas en descenso, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) ha finalizado este lunes las alertas que estaban activadas en las provincias de Valencia y Castellón.

Para hoy se espera cielo poco nuboso en general, con intervalos de nubes bajas en el sur de Valencia por la mañana e intervalos de nubes de evolución diurna en Alicante por la tarde, donde hay probabilidad de chubascos a últimas horas.

Las temperaturas bajarán, de forma localmente notable en el caso de las máximas en Valencia. También habrá viento moderado del noroeste en el norte de Castellón, con probabilidad de rachas muy fuertes por la mañana, flojo del noroeste en el resto de la mitad norte y de dirección variable en la mitad sur; por la tarde tenderá a flojo de componente este en el litoral y prelitoral y del oeste en el interior.