La Comunitat arranca la semana con cielo poco nuboso y temperaturas máximas en ligero ascenso

Archivo - Amanecer en la playa de Canet (Valencia)
Archivo - Amanecer en la playa de Canet (Valencia) - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: lunes, 10 noviembre 2025 9:07

VALÈNCIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha arrancado la semana con cielo poco nuboso y registrará un ligero ascenso de las temperaturas máximas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta jornada, además, no se descartan estratos bajos y brumas en puntos de la mitad norte del litoral de la autonomía por la mañana. También habrá viento flojo variable con predominio de la componente oeste en Valencia y Alicante.

Por su parte, las temperaturas mínimas no sufrirán cambios mientras que las máximas irán en ligero ascenso, más acusado en Alicante, han indicado las mismas fuentes.

