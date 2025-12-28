La Comunitat espera tormentas localmente muy fuertes en la provincia de Valencia, especialmente por la tarde

Mapa de la predicción de Aemet para el 28-12-2025. - AEMET

VALÈNCIA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana vive este domingo una jornada en la que las precipitaciones serán la tónica general, en forma de chubascos fuertes, localmente persistentes y acompañados de tormenta, con probabilidad de que sean localmente muy fuertes en la provincia de Valencia, especialmente por la tarde.

Así se desprende de la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que, al igual que Emergencias, avisó a última hora de la tarde del sábado de un aviso especial que alerta de la llegada de precipitaciones que puedan ser fuertes o muy fuertes, además de persistentes y acompañadas de tormentas, en la provincia de Valencia y Castellón.

Además, Aemet fija la cota de nieve a 1600-1800 metros. En cuanto a las temperaturas, irán en ligero ascenso o se mantendrán sin cambios. En Alicante, los termómetros oscilarán entre los 11 y los 17 grados y en Castelló de la Plana y València lo harán de 10 a 15 grados.

En el litoral, viento moderado del este y en el resto, el viento soplará flojo con intervalos de moderado de componente este.