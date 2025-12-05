La Comunitat parte de una previsión de ocupación hotelera del 77% para este puente, cinco puntos superior a la de 2024

Ocupación hotelera en la Comunitat Valenciana. - GVA

VALÈNCIA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana parte de una previsión de ocupación hotelera, tanto de interior como de litoral, que alcanza el 77 por ciento para este puente de la Constitución y la Inmaculada, cuyos festivos nacionales se celebran los próximos días 6 y 8 de diciembre. Se trata de un porcentaje cinco puntos superior respecto a las previsiones de 2024, que se situaron en un 72% de ocupación en ambos casos, interior y litoral, según ha indicado la administración autonómica en un comunicado.

Así lo muestran los resultados de un sondeo realizado por la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio que dirige Marián Cano, a una muestra representativa de hoteles de la Comunitat Valenciana para las noches del 5, 6 y 7 de diciembre.

Según este sondeo, la Comunitat Valenciana cuenta con unas reservas confirmadas que alcanzan el 71,96% en el litoral, 5,05 puntos superior a la de 2024. Destaca la ciudad de València que, con motivo de la celebración del Maratón el próximo domingo 7 de diciembre en el que participarán 36.000 corredores de los que el 67% son internacionales, roza el lleno técnico con una ocupación del 89,90%, 37,57 puntos superior a la del año anterior.

Por su parte el litoral de Castellón cuenta con una previsión de ocupación para los días del 5 al 8 de diciembre del 76,88%, 12,58 puntos más que en 2024; el litoral de Valencia se sitúa en un 66,47% y el litoral de Alicante, sin contar Benidorm, registra unas reservas hoteleras del 67,84%. Asimismo, Benidorm prevé una ocupación para estos días que ronda el 80%.

INTERIOR DE LA COMUNITAT VALENCIANA

La misma encuesta muestra que los hoteles del interior de la Comunitat Valenciana tienen unas expectativas de ocupación del 77,29%, 4,86 puntos superior a la de 2024.

El porcentaje más alto lo registra el interior de la provincia de Valencia, con una estimación del 88,67% de sus plazas reservadas, lo que supone 8,68 puntos más que el año pasado. Le sigue el interior de la provincia de Castellón con una previsión del 79,55%, mientras que el interior de Alicante cuenta con unas previsiones del 46,82%. En estos dos últimos casos, se trata de estimaciones similares al año anterior, con ligeros incrementos de 0,28 y 0,56 puntos interanuales, respectivamente.