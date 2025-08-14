La Comunitat Valenciana afronta el puente con una previsión de ocupación turística superior al 90%

VALÈNCIA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha avanzado este jueves que "la Comunitat Valenciana afronta el puente de agosto con unas previsiones de ocupación turística excepcionales, consolidando así la positiva evolución del sector de los últimos meses".

Cano ha señalado que "la combinación de un festivo nacional en viernes, el momento álgido de las vacaciones estivales y la tendencia ascendente de la actividad turística permitirá alcanzar una ocupación media superior al 90% en muchas modalidades de alojamiento y destinos, llegando incluso a colgarse el cartel de completo en numerosos establecimientos".

Según ha informado la Generalitat, la titular de Turisme ha señalado que "desde el sector confirman los altos niveles de ocupación ya registrados para este puente", y confía en que "las reservas de última hora terminen de consolidar un lleno prácticamente total en muchos destinos".

La consellera también ha destacado que "el puente de agosto ha supuesto un aumento generalizado en las reservas hoteleras y en la tarifa media diaria".

Según los datos de SiteMinder, plataforma global de distribución e ingresos hoteleros, entre el 13 y el 19 de agosto la ADR a nivel estatal creció un 2,82% respecto al mismo periodo de 2024, pasando de 257,26 euros a 264,51 euros. El número de reservas experimentó un alza idéntica del 2,82%. "A esto se suma que ya nos encontramos en un mes de agosto en niveles de récord", ha apuntado Marián Cano.

En esta línea, la titular de Turisme ha recordado que según el sondeo realizado por Turisme Comunitat Valenciana, la ocupación estimada para el conjunto del mes de agosto ya se sitúa en torno al 82% en todo el litoral de la Comunitat, 3,75 puntos superior al mismo mes de 2024, lo que eleva aún más las expectativas para los días del puente, del 15 al 17 de agosto, "donde se prevé una afluencia masiva de visitantes", ha aseverado.

En este sentido, Marián Cano ha subrayado que "de cara al conjunto del mes, las previsiones son muy positivas". El mismo sondeo apunta a incrementos de ocupación hotelera en la mayoría de los destinos de la Comunitat, y ha destacado especialmente el crecimiento del 8% en apartamentos turísticos respecto al mismo periodo del año anterior, consolidando esta modalidad como una de las más demandadas.