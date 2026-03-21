La Comunitat Valenciana arranca el fin de semana con precipitaciones y temperaturas mínimas en descenso

Archivo - Nubes en el cielo de València - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana comienza este fin de semana, el primero de la primavera, con probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas por la mañana, salvo en el tercio norte y menos probables hacia el extremo sur; y las temperaturas mínimas en ligero descenso en el litoral y sin cambios en el resto, mientras que las máximas permanecen sin cambios.

Por su parte, el cielo será nuboso o muy nuboso, disminuyendo de norte a sur a poco nuboso por la tarde, mientras que la cota de nieve se sitúa entre los 1.000 y 1.400 metros, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En el litoral, el viento soplará del nordeste de manera moderada, disminuyendo a flojo a últimas horas; en el resto, viento flojo variable, con predominio de la componente este por la tarde.