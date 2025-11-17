La Comunitat Valenciana arranca la semana con cielo nuboso y temperaturas en descenso

Archivo - La semana comienza con cielos nubosos - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha arrancado la semana con cielo nuboso que tenderá a poco nuboso al final de la tarde y espera un descenso de las temperaturas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así mismo, esta jornada no se descarta alguna precipitación débil y aislada en el interior de la autonomía, han apuntado las mismas fuentes.

Las temperaturas bajarán, salvo las máximas en el interior norte de Valencia, donde ascenderán ligeramente. Además, para hoy se espera viento flojo del oeste, ocasionalmente moderado en el litoral, que girará a componente este al mediodía en los litorales de Valencia y del sur de Castellón.