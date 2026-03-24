La Comunitat Valenciana, cuarta CCAA en solicitudes de patentes europeas con 152 en 2025

España alcanza un nuevo máximo de patentes europeas y continúa con tendencia al alza en innovación, según OEP. - OSSIP VAN DUIVENBODE OSSIP VAN D

España alcanza un nuevo máximo de patentes europeas y continúa con tendencia al alza en innovación, según la Oficina Europea de Patentes

MADRID/VALÈNCIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana registró 152 solicitudes de patentes en 2025, cifra con la que se sitúa como la cuarta comunidad autónoma española por volumen de solicitudes de patente europea, por detrás de Catalunya, Madrid y Euskadi y por delante de Navarra, según el 'Technology Dashboard 2025' publicado este martes por la Oficina Europea de Patentes (OEP).

En concreto, la Comunitat Valenciana tiene una cuota del 6,7% del total estatal en solicitudes de patentes europeas, pese a haber registrado un retroceso interanual del 13,6%, de acuerdo al informe.

En la Comunitat Valenciana, la Universitat Jaume I (UJI) lidera el número de solicitudes de patentes europeas, mientras la Universitat de València (UV) y la Universitat Politècnica de València (UPV) también aparecen en el ranking. Según la OEP, refleja el peso de la investigación académica de la Comunitat en la generación de innovación protegida internacionalmente.

A nivel estatal, las empresas e inventores españoles han alcanzado la cifra de 2.255 solicitudes de patentes europeas en 2025, lo que supone un incremento del 2,9% respecto a 2024 y representa el mayor volumen anual de solicitudes de patentes europeas procedentes de España registrado hasta la fecha, informa la OEP.

El estudio 'Technology Dashboard 2025' ha mostrado que, en total, la entidad recibió 201.974 solicitudes de patentes europeas en 2025, un 1,4% más que el año anterior, superando por primera vez las 200.000 solicitudes y confirmando la competitividad de Europa como "polo tecnológico global".

Con respecto al total de solicitudes presentadas ante la OEP, España representa el 1,1% y se sitúa novena por volumen de solicitudes dentro de la Unión Europea (UE), decimoquinta a nivel mundial y en el vigésimo quinto puesto en volumen de solicitudes per cápita.

Por otro lado, el aumento registrado en 2025 ha confirmado la "tendencia al alza de la innovación española", según la OEP, que ha destacado que el número de solicitudes españolas presentadas ante este organismo ha aumentado más de un 43% desde 2016.

Este dato, de acuerdo con el informe, sitúa a España como el tercer país con mayor crecimiento en la última década entre los principales países europeos solicitantes de patentes (aquellos con más de 2.000 solicitudes anuales).

EL SECTOR SALUD SIGUE LIDERANDO

Según la oficina, las tecnologías relacionadas con la salud continúan siendo el principal motor de las solicitudes españolas de patentes europeas.

De hecho, en 2025, la biotecnología fue el campo tecnológico con mayor número de solicitudes (181), seguida por el sector farmacéutico (179) y la tecnología médica (167). En conjunto, estos tres ámbitos representaron casi una cuarta parte (23,4%) de todas las solicitudes españolas ante la OEP.

Aunque el sector farmacéutico registró un descenso (-19%) respecto al año anterior, la biotecnología (+11%) y la tecnología médica (+2,5%) crecieron, lo que confirma la "fortaleza del ecosistema español de investigación biomédica y sanitaria".

Los innovadores españoles han incrementado también sus solicitudes de patentes en otros ámbitos tecnológicos, como en el sector de la tecnología informática, que creció un 29,8% en 2025.

Sin embargo, el sector del transporte, que había experimentado un fuerte crecimiento en años anteriores en España, registró un descenso del 15,4% en 2025, aunque sigue siendo un "ámbito relevante" dentro del ecosistema innovador nacional.

EL CSIC, PRINCIPAL SOLICITANTE ESPAÑOL ANTE LA OEP

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con 55 solicitudes de patentes europeas, encabezó nuevamente en 2025 el ranking de solicitantes españoles ante la OEP.

Entre los principales solicitantes también figuran empresas como Autotech Engineering, Multiverse Computing, Amadeus y Ficosa Automotive, lo que refleja el creciente peso de las empresas industriales y tecnológicas en la protección internacional de las invenciones.

Por otro lado, las universidades y centros públicos de investigación continúan desempeñando un "papel clave" dentro del ecosistema innovador español.

Así, junto con el CSIC, la Universidad del País Vasco, la Universitat de Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona figuran entre los diez principales solicitantes españoles, con un total conjunto de 112 solicitudes de patentes europeas en 2025.

CATALUNYA LIDERA EL RÁNKING

En cuanto al desglose regional de solicitudes, Catalunya lidera el ranking regional, con 754 solicitudes en 2025, lo que representa el 33,4% del total nacional, con un crecimiento del 4,1%; seguida de la Comunidad de Madrid, con 484 solicitudes y un "notable aumento" interanual del 17,2%.

Euskadi ocupa la tercera posición, con 310 solicitudes, seguido por la Comunitat Valenciana (152) y Navarra (142). Además, el informe ha destacado a la Región de Murcia, ya que presentó el mayor incremento entre las principales regiones (+39,3%).

TENDENCIAS GLOBALES DE INNOVACIÓN

A escala mundial, Estados Unidos mantiene el liderazgo como principal país de origen de solicitudes de patentes europeas, seguido de Alemania.

Por primera vez, China supera a Japón y se convierte en el tercer país de origen, seguida por Corea del Sur. Además, las solicitudes procedentes de China se han triplicado desde 2016, mientras que las de Corea del Sur se han duplicado, superando ampliamente el ritmo de crecimiento medio de los países europeos.

Los Estados miembros de la OEP representaron el 43% de las solicitudes totales en 2025, mientras que el 57% procedieron de países no pertenecientes a la OEP.

"Este récord de solicitudes de patentes subraya la capacidad innovadora de Europa y su atractivo como mercado tecnológico global", ha añadido el presidente de la OEP, António Campinos.