La Comunitat Valenciana encara Semana Santa con una ocupación hotelera del 77%, según Hosbec

Archivo - Varios turistas recorren la ciudad de València. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana encara esta Semana Santa con una previsión de la ocupación hotelera entre el 75% y el 77,4%, unos niveles "estables" y "dentro de los valores habituales para esta época", según los datos facilitados por la patronal turística Hosbec.

Entre los destinos con mejores registros se encuentra València y su área metropolitana, que sitúa entre el 83% y el 88% las plazas reservadas.

Peñíscola, por su parte, registra también un "notable impulso" en los días "clave", con más del 84% de reservas en firme, mientras que Benidorm ya supera el 80% de plazas reservadas, según ha indicado la entidad en un comunicado.

Además, todas las previsiones meteorológicas apuntan a que la Semana Santa será "seca y soleada, con temperaturas primaverales que rondarán los 20 grados en las horas centrales del día", un escenario que, a juicio de Hosbec, favorecerá previsiblemente las reservas de última hora, especialmente del mercado nacional de proximidad, es decir, de aquellos viajeros situados a un radio máximo de tres o cuatro horas por carretera.

A ello se suma, según la patronal turística, el efecto de las medidas adoptadas por el Gobierno de España para "paliar el impacto del encarecimiento del combustible", lo que contribuirá a "facilitar los desplazamientos" y a "reforzar la accesibilidad de los destinos de la Comunitat Valenciana".

De otro lado, los aeropuertos de la Comunitat han anunciado "cifras máximas de asientos programados para estas fechas", una parte "muy significativa" de ellos ya vendidos.

El departamento de BigData Hosbec actualizará estos datos el próximo miércoles, con la última hora de la ocupación hotelera y las previsiones para los días centrales de este periodo.