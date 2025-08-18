La Comunitat Valenciana envía más de 130 efectivos y una decena de autobombas a los incendios de Castilla y León

El operativo parte esta misma tarde hacia la zona y estará a disposición de la emergencia el martes

La Comunitat Valenciana ha movilizado un dispositivo integrado por unos 130 efectivos, 13 autobombas, cinco nodrizas, una unidad de drones, una de comunicación, una mecánica y una logística para colaborar en las labores de extinción de los incendios que afectan a Castilla y León, concretamente a la provincia de León.

Así lo ha anunciado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, en declaraciones a los medios, tras haber mantenido este lunes una reunión extraordinaria con los consorcios provinciales y los SPEIS municipales de la Comunitat Valenciana, así como con los bomberos forestales de la Generalitat. También forman parte del dispositivo personal de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) y brigadas BRIFO.

La duración de este dispositivo es por el momento "indefinida", aunque "lógicamente habrá su periodo de reposición de efectivos, porque necesitan descansar y tener todas las garantías de seguridad". "Siempre hemos dicho que en un incendio forestal es muy importante la seguridad de las personas, tanto de los ciudadanos como de los profesionales que están trabajando", ha incidido. Precisamente, a estos últimos les ha agradecido su "colaboración" y que hayan estado "constantemente trabajando por el bienestar de los valencianos".

El conseller ha apuntado que el pasado sábado la Generalitat ya puso a disposición de Galicia y Extremadura dos aviones anfibios y ha detallado que ambos "continúan actuando en los incendios forestales declarados en estas comunidades autónomas". "Tenemos todos los dispositivos activos, pero está claro que se ha complicado mucho en el resto de comunidades autónomas", ha asegurado.

La Generalitat, ha asegurado Valderrama, es "consciente de la situación actual que se está viviendo en todo el territorio español, igual que se ha hecho con Galicia y Extremadura". En cualquier caso, ha recalcado, pese a este dispositivo desplazado a Castilla y León, "en todo momento" se garantiza la seguridad de la Comunitat Valenciana, que se encuentra en alerta por altas temperaturas.

El titular de Emergencias e Interior ha indicado que continúa activo el nivel 3 de preemergencia por riesgo de incendios forestales y alertas por temperaturas máximas y que, por tanto, "todas las medidas de prevención y las recomendaciones siguen activas y vigentes". Además, ha solicitado "la máxima colaboración de todas las administraciones y de la ciudadanía para evitar que se produzcan incendios y, sobre todo, asegurar la protección de las personas y el medio ambiente".

El responsable autonómico ha aprovechado para agradecer a los consorcios y los ayuntamientos su "predisposición, coordinación y colaboración para poder mandar este dispositivo" y ha considerado "importante que en estos momentos las comunidades autónomas colaboremos conjuntamente y podamos, a la mayor brevedad posible, acabar con los incendios forestales que se están produciendo".

Por su parte, el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, ha resaltado que la "cooperación y la solidaridad con la provincia hermana de León es hoy un obligación que atendemos con orgullo". "Se prepara para salir hacia el #IFLeón un contingente de ayuda de la Comunitat Valenciana para colaborar en la lucha contra el fuego", ha informado.

VALÈNCIA MOVILIZA VEHÍCULOS Y PERSONAL

Por su parte, la alcaldesa de València, María José Catalá, ha anunciado que dos autobombas de 6.500 y 11.000 litros, dos vehículos ligeros y personal del cuerpo municipal de Bomberos se incorporarán a las tareas de extinción de los incendios de Castilla y León ante "la situación de emergencia que está viviendo nuestro país". "Hace unos meses España estuvo a nuestro lado, hoy València está con vosotros", ha expresado la primera edil en un mensaje publicado en X.

El operativo del Ayuntamiento se engloba en el envío conjunto de los tres consorcios de bomberos de la Comunitat Valenciana y los ayuntamientos de València, Castellón y Alicante y que coordina la Generalitat. Este operativo partirá esta misma tarde hacia la zona designada y se pondrá a disposición de la emergencia el martes, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Al respecto, el concejal de Urbanismo y alcalde en funciones, Juan Giner, ha valorado que el consistorio "se pone a disposición de las zonas afectadas" por los incendios y ha destacado que València "también ha recibido ayuda de otros ayuntamientos y autonomías cuando la ha necesitado, y ahora queremos colaborar solidariamente".

No obstante, ha reconocido que a la vez "es imprescindible mantener la operatividad del servicio que prestamos a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, que también se encuentra inmersa en una situación delicada con una ola de calor intensa y duradera y que también debe vigilar zonas forestales de alto valor ecológico": "Debemos mantener y mantenemos una vigilancia constante sobre la Devesa del Saler y responder de manera inmediata ante cualquier emergencia que pueda vivir esta ciudad y los alrededores".