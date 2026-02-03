La Comunitat Valenciana estará el jueves en aviso amarillo por viento de poniente que disparará las máximas hasta 23ºC

Archivo - Una persona se refugia con un pañuelo del viento en el paseo de la playa de la Malvarrosa - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para el próximo jueves en la Comunitat Valenciana avisos amarillos por rachas de viento de poniente, que provocará un ascenso térmico significativo con temperaturas máximas que podrán llegar a 23 grados.

Según explica Aemet en redes sociales, lo más significativo de la borrasca Leonardo en la Comunitat se notará el jueves, cuando soplará el viento de poniente moderado a fuerte, con rachas muy fuertes especialmente en horas centrales del día.

La circulación atlántica inducida por esta borrasca arrastrará una masa de aire de origen tropical que en el territorio valenciano provocará un ascenso térmico significativo el jueves, con máximas superiores a 22-23 grados en zonas bajas del litoral y prelitoral.

Las precipitaciones no serán muy significativas, aunque se pueden producir lluvias en el interior y el tercio norte de la Comunitat Valenciana; en general débiles y puntualmente moderadas.

En concreto, los avisos están activados el jueves en toda la provincia de Valencia, en el interior de Alicante y en el interior sur de Castellón, en los tres casos entre las 10 y las 18 horas por rachas máximas de 80 kilómetros por hora de viento del oeste.

Además, el litoral sur de Alicante estará en aviso amarillo por fenómenos costeros durante el jueves, de 10 a 23.59 horas, con viento del suroeste de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y oleaje de tres a cuatro metros de altura.

En menor grado, el litoral norte de Alicante estará en aviso amarillo por fenómenos costeros el jueves, de 12 a 20 horas, con oleaje de tres metros del suroeste.

Durante las próximas horas, entre las tres de la madrugada de este miércoles y las 10 horas del miércoles, el litoral norte y sur de Alicante también estarán en aviso amarillo por fenómenos costeros, con viento del suroeste de 50 a 60 kilómetros por hora y olas de tres metros.