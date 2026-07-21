La Comunitat Valenciana registra el mayor crecimiento del empleo turístico de España con 9.556 afiliados más en junio

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VALÈNCIA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha liderado el crecimiento del empleo en hostelería y agencias de viajes durante el mes de junio tras sumar 9.556 afiliados a la Seguridad Social respecto al mismo mes del año anterior, lo que supone un incremento del 4,3 %, según los datos publicados por Turespaña.

Con este repunte, la autonomía ha alcanzado un total de 229.854 trabajadores ocupados en estas ramas del sector turístico. Este resultado sitúa a la Comunitat Valenciana como la comunidad española que ha experimentado el mayor avance tanto en términos absolutos como en variación relativa interanual.

Por tipo de régimen, la subida del empleo en la Comunitat Valenciana ha estado impulsada por el trabajo asalariado, que ha registrado un incremento del 4,9 % interanual hasta situarse en 187.133 afiliados.

Por su parte, el colectivo de autónomos ha crecido un 2,0 %respecto a junio de 2025, hasta alcanzar los 42.721 trabajadores por cuenta propia.

En el reparto nacional del empleo en hostelería y agencias de viajes, la Comunitat Valenciana ha concentrado el 11,1 % del total de los afiliados de España. En concreto, ha albergado al 10,8 % de los asalariados y al 12,2 % de los autónomos del país en esta actividad económica.

DATOS NACIONALES

En el conjunto del país, los afiliados vinculados a actividades turísticas han aumentado el pasado mes de junio en términos absolutos en 87.830 personas, alcanzando una cifra total que supera ligeramente los 3 millones de trabajadores, lo que supone un incremento del 3 % respecto al mismo mes del año anterior.

En relación con el mercado laboral del conjunto del país, que en dicho mes creció un 2,8 % interanual, el empleo turístico ha supuesto el 13,7% del total de afiliados.

La variación de los afiliados ha sido positiva en hostelería donde se registra un aumento de 49.825 afiliados (19.418 en los servicios de alojamiento y 30.407 en los servicios de comidas y bebidas). Por otro lado, en agencias de viajes ha sido negativa y ha registrado un descenso de 1.719 trabajadores.

Turespaña ha aclarado que esta cifra "no refleja una caída real", ya que está influida por las modificaciones realizadas en los CNAE, que han reclasificado en otras categorías algunas actividades que anteriormente se clasificaban bajo el epígrafe de 'agencias de viaje'

LOS ASALARIADOS CRECEN UN 3,2 %.

En junio, la cifra de asalariados en el sector turístico (que representan el 83,1 %) ha aumentado un 3,2 % respecto al mismo mes del año anterior.

Por ramas de actividad, el empleo asalariado descendió en Agencias de viajes y operadores turísticos (cayó un 1,6 %) y aumentó en hostelería (2,8 %), y dentro de ésta, se ha incrementado un 3,3 % en los servicios de alojamiento y un 2,6 % en los servicios de comidas y bebidas.

Por su parte, el empleo autónomo en turismo, que representa el 16,9 % del total de trabajadores afiliados, se ha incrementado en un 1,8%.

En la actividad de hostelería se aprecia un incremento de 1,4 % debido al aumento en los servicios de alojamiento (17,5%) y de comidas y bebidas (0,1 %). En las agencias de viajes se observa un descenso interanual del 4,3% en el número de autónomos, "caída influida también por el cambio en los CNAEs".