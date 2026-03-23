La Comunitat Valenciana suma 24 nuevos Soletes en la Guía Repsol para disfrutar en Semana Santa

Archivo - Plato del restaurante Mengem, en el barrio del Cabanyal, que es uno de los nuevos Soletes de la Guía Repsol - RESTAURANTE MENGEM /PALOMA MIRALLES - Archivo

VALÈNCIA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Guía Repsol ha seleccionado más de 300 nuevos 'Soletes' en España, 24 de ellos en la Comunitat Valenciana entre los que figuran desde restaurantes de cocina tradicional y casas de comidas dentro de parques naturales a vinotecas y bares curiosos que descubrir en los cascos históricos de las ciudades durante esta Semana Santa y con la llegada de la primavera.

En concreto, la Comunitat Valenciana ha ganado esta primavera 24 nuevos soletes, que elevan a 344 el número de restaurantes distinguidos en las tres provincias.

Los nuevos restaurantes con Soletes en Castellón son 'Barriga', 'Le Clos Celler' y 'Taverna L'Ovella Negra', en Castelló de la Plana; 'El Guano', en La Vall d'Uixó; 'Lola', en Morella; 'Madre Superiora', en Benicàssim; 'Pau', en Benicarló, y 'Ramsol', en Xert.

La provincia de Alicante cuenta con cinco nuevos Soletes: 'Cervezas Althaia', en Altea; 'Donde la Dulce', en Denia; 'La Manta al Coll', en Facheca; 'Pensión Mariola', en Agres, y 'Sur', en Xábia.

En Valencia, la capital ha añadido a su lista 'Bayarri', 'Casa El Famós', 'Cocleque', 'La Barraquita Beach Club', 'La Chingada', 'Legado', 'Mengem', 'Somos Raro', 'Timoteo Gastrobar' y 'Trattoria Piemontese'. Además, 'La Caseta Gastrojardí' de Bellreguard también ha obtenido esta distinción.

MÁS DE 300 NUEVOS SOLETES EN ESPAÑA

En el conjunto de España, los más de 300 nuevos Soletes de la decimocuarta edición, en la que se estrenan los establecimientos en Andorra, hacen que la guía supere ya los 5.000 distintivos amarillos donde figuran cafeterías, bares, restaurantes y terrazas, así como vinotecas, coctelerías y heladerías, según informa la guía gastronómica.

De esta forma, en esta edición se incorporan espacios destacados por su propuesta gastronómica como 'Silogía' en Garachico (Santa Cruz de Tenerife), la 'Venta Piqueras' en Lumbreras en la Sierra Cebollera (La Rioja) o la terraza frente al Mediterráneo del Hotel Cala Fornells en Peguera (Mallorca), que figuran entre los más de 30 nuevos Soletes donde además de comer se puede pasar la noche, ha destacado Repsol en un comunicado.

CONSEGUIR EL SOLETE EN UN AÑO

Entre los Soletes destacan los negocios de jóvenes, como 'Efímero' en Pamplona, 'Insurgente' en el mercado de Chamberí de Madrid o 'Mengem' en el Cabanyal de València, abierto desde diciembre de 2024 y que logra el Solete en algo más de un año.

"Estamos muy felices de recibir este reconocimiento porque conecta con lo que buscamos desde el principio: ofrecer una cocina apetecible, en un entorno cercano y a un precio asequible. Queremos que quien venga tenga ganas de repetir", han expresado los chefs de 'Mengem', los franceses Sandra Guglielmetti y Elias Kogler, en un comunicado del restaurante.

"HAMBRE DE CONOCER SITIOS NUEVOS

La directora de Guía Repsol, Marí Ritter, ha asegurado que "hay hambre de disfrutar y conocer sitios nuevos" con los Soleres de esta primavera. "En esta edición se incorporan lugares destacados por su propuesta gastro en los que además se puede dormir, jóvenes negocios y sitios en los que la naturaleza es protagonista", ha asegurado la directora de Guía Repsol, María Ritter.

La Sierra Norte de Sevilla, el entorno de Terres de l'Ebre en Tarragona o el Parque Natural Posets-Maladeta en el Pirineo aragonés son algunos de los parajes a recorrer a través de las novedades de esta edición, en una temporada idónea para hacer planes en la naturaleza.

Así, en esta entrega también hay visitas más urbanas: en el barrio de Cimadevilla en Gijón, en la ciudad romana de Mérida en Badajoz o en el centro histórico de Salamanca también brillan nuevos 'Soletes'.

En esta edición el equipo de expertos de la guía ha encontrado cocinas y barras inesperadas como 'Lukitxene', el comedor de la Escuela de Hostelería de Leioa (Bizkaia), el bar y tienda de vinilos 'Lambada Records' en Las Palmas de Gran Canaria o 'L'Ovella Negra', taberna cooperativa en Castelló de la Plana.

Un listado donde también figuran espacios como El Buen (Madrid), o los bares El Margallo (Ayamonte) o El Truco del Almendruco (Ávila), a vinotecas como Gorrión Wine Bar (Cádiz), entre otros espacios reconocidos con este galardón.

Desde el nacimiento de los 'Soletes', en verano de 2021, los establecimientos premiados están clasificados en seis categorías diferentes: bares, barras y tascas, cafeterías y pastelerías, restaurantes y casas de comidas o vinotecas y coctelerías.

Los 'Soletes' reconocen el valor de negocios que han resistido el paso de los años y las modas sin perder encanto y clientela, y apoya también a jóvenes que se arrancan con su primer proyecto.