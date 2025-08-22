La Comunitat Valenciana está este viernes en aviso amarillo por lluvias y tormentas que irán acompañadas de granizo

VALÈNCIA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana está este viernes en aviso amarillo, salvo el norte de Castelllón y el sur de Alicante, por lluvias que pueden dejar hasta 20 litros por metro cuadrado y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo, segun Aemet.

Así, habrá un predominio de cielo poco nuboso, tendiendo a intervalos nubosos durante la mañana en zonas del litoral y la segunda mitad del día en el resto. Además se registrarán chubascos en el litoral sur de Valencia por la mañana, que por la tarde serán probables en zonas del interior, cuando vendrán acompañados de tormenta, serán localmente fuertes y podrían alcanzar zonas del litoral de forma más dispersa.

Por su parte, las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios y las máximas registrarán pocos cambios en Alicante y bajarán en el resto. El viento soplará flojo del noroeste en el tercio norte por la mañana, e intervalos de nordeste flojo ocasionalmente moderado en el litoral central; y la segunda mitad del día tenderá en general a viento flojo de componentes este y sur.