La Comunitat vive un domingo con el cielo despejado y las temperaturas en ascenso

VALÈNCIA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana vive este domingo una jornada con el cielo poco nuboso o, incluso, despejado, mientras que las temperaturas irán en ascenso, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

También durante esta jornada, el viento soplará en dirección variable y habrá brisas en el litoral valenciano.

En cuanto a los termómetros, Alicante alcanzará una máxima de 19 grados centígrados y podrá registrar una mínima de 9; Castellón, 19 y 6 y Valencia marcará una máxima de 21 y la mínima será de 8.