La concejala de Patrimonio de Alicante niega vínculos con la adjudicación de las viviendas protegidas de Les Naus

Archivo - La concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Patrimonio, Cultura y Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Alicante, Nayma Beldjilali (PP), ha negado tener vinculación con la concesión de las viviendas de protección pública (VPP) de la promoción Les Naus, ubicada en la Playa de San Juan.

En su perfil de Instagram, ha asegurado que se han publicado "informaciones falsas" sobre su relación con una funcionaria del consistorio "que ha obtenido un piso" en la cooperativa: "Es mentira que esta persona sea mi amiga, a la cual conocí en 2016 en el mundo de las Hogueras".

"Es un ataque gratuito, disparatado y ridículo", ha afirmado, al tiempo que ha recalcado: "Es totalmente absurdo que se me vincule con el hecho de que una hermana de mi secretaria, que lo es desde hace poco más de seis meses, también haya obtenido un piso".

A juicio de Beldjilali, "se están diciendo muchas mentiras" y ello es "injusto" para ella y "muchos a los que se les está atacando sin ningún tipo de justificación". "Espero que no se me vuelva a vincular con este asunto de las viviendas de la cooperativa", ha zanjado.

PP: "NI ELLA NI SU ENTORNO"

Este viernes, en la misma línea que Beldjilali, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Alicante, Mari Carmen de España, ha subrayado que la concejala de Patrimonio "no tiene absolutamente nada que ver" con la promoción de VPP de Les Naus. "Ni ella ni su entorno", ha apostillado.

De este modo, ha criticado la "absoluta falta de rigor de la oposición" por "atacar" a la edil "basándose en informaciones falsas y absurdas con el único fin de quererla vincular de forma disparatada con la adjudicación de pisos".

"Es un intento a la desesperada de intentar sacar rédito político incluso de la mentira, en un asunto que precisamente ha sido el gobierno municipal el primero en ordenar la apertura de un expediente de averiguación de hechos antes, incluso, de que este tema saliera en los medios de comunicación y lo hemos llevado a la Fiscalía para que se investigue, porque somos los primeros interesados en saber si se han producido irregularidades en la venta de una promoción ubicada en suelo municipal", ha defendido la portavoz 'popular'.

Según ha valorado en un comunicado, ve "vergonzoso que se quiera dar a entender lo contrario porque resulta que conoció hace diez años a una persona que ahora ha sido adjudicataria y con la que no ha vuelto a tener trato".

"Mal va la oposición si sus pesquisas se basan en buscar al primo del amigo del vecino del sobrino que pasaba por la cooperativa", ha señalado la portavoz 'popular', quien cree que "lo coherente es que pidan perdón a la concejala si tienen principios, porque cuando se ataca injustamente a alguien y luego se demuestra el error, lo suyo es disculparse".

También ha manifestado que "la izquierda solo trata de desprestigiar y de enfangar al equipo de gobierno sobre un asunto que se encuentra bajo investigación judicial". "No hemos escuchado aún las disculpas de los portavoces de la oposición, aunque tampoco las esperamos dada la falta de calidad humana que han demostrado en reiteradas ocasiones", ha resaltado.

"No todo vale, incluso para los que todo les vale", ha asegurado la portavoz, al tiempo que ha señalado que "también hay que saber ejercer de oposición y no lanzarse a la piscina sin saber de qué hablan y dañando la imagen de una concejala sin pudor y sin razón". "Ahora solo les vale disculparse por haber hecho el ridículo por injusticia", ha concluido.

DIMISIONES

La polémica por estas VPP ha llegado después de conocerse que la ya exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y que familiares de la también dimitida directora general María Pérez-Hickman, así como un arquitecto municipal, están entre los beneficiarios. Además, Miguel Ángel Sánchez renunció al cargo de jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, después de trascender que una de las adjudicatarias es la madre de sus dos hijas.

Igualmente, la titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante incoó este pasado miércoles diligencias previas para investigar la adjudicación de estos pisos, tras la denuncia presentada por el Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias contra nueve personas, entre ellas la exconcejala Gómez, una exdirectora general y otros empleados municipales.