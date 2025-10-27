Los concejales de Vox en Burriana (Castellón) Juan Canós y Antonio Ferrándiz cesados entregan su acta de ediles

CASTELLÓ 27 Oct. (EUROPA PRESS) - -

Los concejales de Vox en el Ayuntamiento de Burriana Juan Canós y Antonio Ferrándiz han decidido entregar sus actas de ediles en el consistorio, después de haber sido cesados por el alcalde, Jorge Monferrer (PP), y rechazar la oferta de éste para que se sumaran a su equipo.

Canós y Ferrándiz han rechazado esa oferta por "lealtad" al proyecto que han representado hasta hoy y al cual seguirán vinculados aunque de otra manera, -ya que continuarán dentro del partido -"cosa que les honra", según ha informado Vox en un comunicado.

El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer (PP), firmó la pasada semana el cese de los tres concejales del grupo municipal Vox que votaron en contra de una bajada de impuestos en las ordenanzas fiscales durante el Pleno Extraordinario celebrado el pasado jueves, lo que supone la ruptura del pacto de gobierno en el Ayuntamiento y que los 'populares' pasen a gobernar en minoría. Los ediles cesados son el responsable de Cultura, Jesús Albiol; el de Seguridad Ciudadana, Antonio Ferrándiz; y el de Urbanismo, Juan Canós.

Vox ha agradecido a los, hasta hoy, concejales del grupo municipal de Vox Burriana, el trabajo realizado durante estos años, "trabajo que ha conseguido cosas muy positivas para la localidad".

Los ya dos ex concejales han tomado la decisión de abandonar el ayuntamiento y dejar paso a otras personas para que, "con ánimos renovados", gestionen la labor de oposición que ahora les toca realizar.

De esta forma, Canós y Ferrándiz serán sustituidos por los siguientes de la lista con la que se presentó Vox a las pasadas elecciones municipales, mientras que el otro concejal cesado, Jesús Albiol, permanecerá en la oposición, según el partido.

El Ayuntamiento de Burriana ha confirmado la renuncia al acta de Juan Canós y Antonio Ferrándiz y ha añadido que esta decisión se hará efectiva con la celebración de un Pleno en el municipio.