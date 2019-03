Concentración en Castelló contra las agresiones sexuales en Magdalena: "Si tocan a una nos tocan a todas"

Publicado 29/03/2019 15:08:14 CET

Amparo Marco: "Sentencias como la de La Manada hacen que nos encontremos con que presuntamente hayan agredido a una menor de 14 años"

CASTELLÓ, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de personas han participado este viernes en una concentración convocada por el Ayuntamiento de Castelló en la Plaza Mayor para mostrar su repulsa a las agresiones sexuales registradas durante esta semana de fiestas de la Magdalena, una de ellas a una menor y por la que hay ocho detenidos, seis de ellos también menores de edad. Durante el acto se han coreado algunos frases como "Serena o borracha quiero llegar a casa"; "Con ropa o sin ropa mi cuerpo no se toca" y "Si tocana una nos tocan a todas".

La alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, ha comenzado leyendo un manifiesto, bajo el título 'Volem ser lliures', cuya lectura han completado la concejala de Cultura, Verònica Ruiz; la reina de las fiestas, Natalia Palacio; Na Violant d'Hongria, Andrea Sánchez, el conseller de Educación, Vicent Marzà; el vicealcalde de Castelló, Ignasi Garcia; el concejal de Fiestas, Omar Braina y el concejal del grupo 'popular' Vicent Sales.

En el texto se expresa la más "enérgica" condena del gobierno municipal por las agresiones sexuales registradas, así como se muestra el "compromiso" del Ayuntamiento con la lucha contra la violencia machista.

"A lo largo de todo el año, y especialmente en fiestas, decimos alto y claro 'no es no'", añade el documento, que recuerda que desde el consistorio se ha puesto en marcha, un año más, la campaña se sensibilización y concienciación social contra la violencia sexual.

El manifiesto destaca la importancia de la prevención y asegura que hay que abogar por más educación, así como hacer más esfuerzos para rechazar cualquier tipo de comportamiento sexual contra la voluntad de las mujeres.

'TOLERANCIA CERO'

"Desde la sociedad en general, y desde el Ayuntamiento en particular, exigimos tolerancia cero ante las agresiones sexuales", añade el manifiesto, en el que se pide respeto para que las mujeres puedan ejercer la libertad.

La alcaldesa, Amparo Marco, ha declarado ante los medios que desde el Ayuntamiento están haciendo todo lo que pueden para intentar evitar estas agresiones, "aunque vemos que no ha sido suficiente". "Las mujeres somos personas y no queremos ser víctimas, sino tener las mismas oportunidades que tienen los hombres y estar seguras igual que los hombres", ha dicho.

La primera edil ha hecho un llamamiento al poder judicial, a los jueces que dictan sus resoluciones, porque "sentencias como la de La Manada hacen que nos encontremos con que en Castellón presuntamente hayan agredido a una menor de 14 años".

Por lo tanto, ha destacado que "más allá de lo que sea la aplicación estricta y rigurosa de la ley, que tengan en cuentan cuando dicten las sentencias que hay consecuencias más allá de la aplicación rigurosa y estricta de la ley".

Así mismo, Marco ha pedido que se endurezcan las penas para que caigan con el "máximo peso legal posible" sobre los agresores, "pues las mujeres no debemos vivir con miedo, somos personas". Al respecto, ha dicho que "esto es un problema de formación en las aulas y de educación dentro de casa, pues no hay nadie por encima de nadie".

Por su parte, la candidata al Congreso por Castellón, Susana Ros, ha mostrado la "condena y repulsa más absoluta" del partido por los casos de presuntas violaciones grupales que se han denunciado durante las fiestas de la Magdalena". "Es evidente que tenemos que seguir haciendo trabajo de pedagogía y concienciación, porque cuando una mujer no dice sí, todo el mundo debe tener claro de que es no. Y no respetar esta decisión es cometer un delito gravísimo".

Además, ha añadido en un comunicado que se debe legislar "para garantizar la libertad de decisión y la integridad de las mujeres".

La candidata al Congreso quiere transmitir toda la solidaridad del PSPV-PSOE a la víctima del caso denunciado en Castellón, y también a su familia y espera que la Policía y la Justicia actúen con la máxima diligencia para esclarecer y sancionar estos hechos intolerables.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos del Ayuntamiento de Castelló, Cristina Gabarda, ha condenado la agresión sexual a una joven durante las fiestas de La Magdalena y ha manifestado "tolerancia cero" con la violencia machista. "Sebemos terminar cuanto antes con esta lacra social que empaña incluso ambientes de concordia y libertad como son las Fiestas de Castelló", ha dicho en un comunicado, en el que ha subrayado que Cs tiene "un firme compromiso con las víctimas y tolerancia cero con los maltratadores".