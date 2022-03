Una concentración exige el fin de la invasión de Rusia a Ucrania: "El pueblo va a pagar esta agresión injustificada"

VALÈNCIA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una concentración ha exigido este sábado en València el fin de la invasión de Rusia a Ucrania, conflicto que han calificado de "agresión ilegal", ha pedido a las autoridades rusas que "detengan esta destrucción" que está teniendo "incalculables consecuencias" y que ha "destruido vidas" y ha alertado de que la sociedad civil "va a pagar esta agresión injustificada".

La protesta, convocada por Amnistía Internacional, se ha celebrado frente al consulado de la Federación Rusa en València, ubicado en la avenida de Aragón, donde los asistentes han coreado lemas como "No es una, es una invasión", "Stop agresión", "Rusia asesina", "Basta de matar ucranianos y niños" y "Europa, necesitamos ayuda" y han mostrado pancartas con lemas como "Stop guerra" y "No Visas a rusos en Europa".

La concentración ha finalizado con la lectura de un manifiesto para mostrar la solidaridad con Ucrania, denunciar la "violación de derechos de las Naciones Unidas" y que ha condenado que, un mes después de la invasión, "las cosas van de mal en peor".

El texto alerta de que las víctimas de la guerra "son la población civil" que "muere en los bombardeos" y que "no tiene alimentos ni agua", una sociedad que se ve "obligada a abandonar sus hogares en un éxodo sin precedentes desde la segunda guerra mundial".

Una de las impulsoras de la concentración, Olga Franco, del área de campañas de Amnistía Internacional, en declaraciones a los medios, ha reclamado que se detenga la agresión de Rusia al pueblo ucraniano y ha condenado el "balance terrible" del primer mes de conflicto, durante el cual "se han violado derechos humanos de todas las maneras posibles". "El pueblo va a pagar esta agresión injustificada y esperamos que hayan presiones para negociar, porque ir más allá sería terrible", ha alertado.

La protesta también ha contado con la participación de ciudadanos rusos. Uno de ellos, Alexei, ha explicado que ha asistido a la concentración porque "muchos rusos no quieren la guerra", al tiempo que ha reclamado "libertad para Rusia". "Quiero paz y mi país libre sin dictadura", ha exclamado, y ha añadido que en España "no tenemos problemas entre ucranianos y rusos. No hay 'rusofobia' en España".

"INCALCULABLES CONSECUENCIAS"

En el manifiesto, Amnistía Internacional ha alertado de que la "agresión" a Ucrania "está teniendo incalculables consecuencias para el marco internacional de los derechos humanos y devastadoras para el pueblo de Ucrania, para la libertad de expresión en Rusia".

"Las acciones de Rusia han desencadenado una catástrofe para los derechos humanos. En Ucrania, en apenas cuatro semanas, se han destruido vidas, medios de subsistencia, hogares e infraestructuras, se han destrozado familias y millones de personas han sido desplazadas. En Rusia, las autoridades se han embarcado en una represión sin precedentes de la disidencia en la que manifestantes contra la guerra han sido golpeados y encarcelados", señala el texto.

En esta línea, ha avisado de que "la grave escasez de suministros esenciales causada por la invasión podría precipitar un desastre humanitario aún mayor en todo el planeta". "En estas semanas, miles de personas han vivido sometidas a bombardeos ilegítimos y millones han sufrido desplazamientos forzado. En estos momentos, la población de Ucrania se enfrenta a una catastrófica crisis de derechos humanos. Están muriendo personas, incluso menores, y muchos miles de vidas están en peligro", añade el manifiesto.