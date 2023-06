Una concentración insta al nuevo Consell a no dar "pasos atrás" en memoria democrática: "Nuestro país es hoy más digno"

Una concentración este viernes en València insta al nuevo Consell a no dar "pasos atrás" en memoria democrática

Una concentración este viernes en València insta al nuevo Consell a no dar "pasos atrás" en memoria democrática - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una concentración ha instado al futuro Consell a no dar "ni un paso atrás" en políticas de memoria democrática, ha reivindicado que a día de hoy la Comunitat Valenciana es "un país más digno" que ha luchado contra la "desmemoria" y ha reconocido a las víctimas de la dictadura franquista, y ha censurado las intenciones de impulsar una "frontal ofensiva" para "liquidar" la memoria democrática. "La quieren relegar de nuevo al silencio y al olvido, pero no lo consentiremos", ha garantizado.

La convocatoria, organizada por la Coordinadora de Associacions per a la memòria democràtica del País Valencià y secundada por cerca de 40 asociaciones por la memoria democrática, así como por los sindicatos Comisiones Obreras, CNT e Intersindical y partidos como Esquerra Unida, Podem, Esquerra Republicana, se ha desarrollado en la tarde de este viernes en la plaza de la Virgen de València.

Allí, los asistentes han mostrado banderas republicanas y pancartas con los lemas 'La memoria democrática no se toca. Verdad, justicia y reparación', 'Después de 80 años continuamos pidiendo justicia' y 'Contra el olvido, el silencio y la impunidad'.

La convocatoria ha estado amenizada por un conjunto de tabal y dolçaina, que ha interpretado la pieza 'Bella ciao', así como por el cantautor valenciano Pau Alabajos, que ha deleitado a los asistentes con sus canciones 'Foses del silenci' y 'Mar de marbre'.

También ha contado con las intervenciones de la consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática en funciones, Rosa Pérez Garijo, y del presidente de la Camde-PV, Ángel González, entre otros.

Pérez Garijo ha aprovechado su intervención para exponer el "privilegio" que ha supuesto para ella trabajar durante "los últimos ocho años" desde el Consell por la memoria democrática. Ahora, con el futuro gobierno valenciano en manos de PP y Vox, ha afirmado: "Hemos cambiado de trinchera pero no de lucha".

"Nuestro país es hoy un país más digno, donde 2.256 asesinados ya no están en las fosas, donde se han retirado más de 150 vestigios franquistas de nuestras calles, donde más de 600 valencianos que sufrieron el horror de los campos de concentración han tenido sus homenajes para ser recordados", ha enumerado.

Por todo ello, ha añadido que ha sido "un honor" poder impulsar estas políticas que, ha lamentado, "nadie ha querido hacer nunca". "Que no nos engañe nadie", ha advertido.

En esta línea, ha llamado a "no olvidar" que la impunidad se da "gracias a la desmemoria" y ha censurado de que precisamente el desconocimiento ha sido "el mejor aliado" para que hoy "no haya ningún condenado por los crímenes del franquismo". "Si se hubieran hecho políticas de memoria en vez de desmemoria hoy la extrema derecha no estaría ni en las instituciones ni en los gobiernos", ha defendido.

Así, ha insistido en que en los últimos años se han "conquistado derechos" y ha animado a "continuar luchando" para defender "cada paso dado". "Había que pedir disculpas en nombre de la administración por tantos años dando la espalda a las familias", ha agregado.

"LIQUIDAR" LA MEMORIA DEMOCRÁTICA

Por su parte, el presidente de la Camde-PV, Ángel González, ha mostrado su "preocupación" por la composición del nuevo gobierno valenciano, con un conseller de cultura --Vicente Barrera-- que va a ser un "torero franquista" y una presidenta de Les Corts --Llanos Massó-- "activista de una organización ultracatólica y paramilitar". "Es solo una muestra de lo que podemos esperar del nuevo gobierno", ha lamentado.

Sobre este, ha censurado que en el programa de gobierno de 50 medidas, en la segunda se habla ya de una "frontal ofensiva contra la memoria democrática" con el objetivo de "liquidarla". "La quieren relegar de nuevo al silencio y al olvido, pero no lo consentiremos", ha garantizado.