Una concentración en València muestra su apoyo a la víctima de la manada de Manresa: "No estás sola"

Publicado 08/07/2019 21:05:03 CET

Una concentración en la plaza del Ayuntamiento de València ha mostrado su apoyo este lunes a la víctima de la conocida como 'Manada de Manresa', ha criticado la "brutal demora" en este caso y ha reclamado "perspectiva de género" en un sistema judicial "patriarcal". "No estás sola", han coreado las participantes.

Convocadas por la Coordinadora de Mujeres dentro de un llamamiento en todo el país, la movilización coincide con la declaración de la víctima --una menor que tenía 14 años cuando se produjeron los hechos-- y de varios testigos este lunes. Para seis de los siete acusados, que han negado su implicación en los hechos, la Fiscalía pide inicialmente condenas por un delito de abuso sexual --no de agresión sexual ya que no se observa violencia en los hechos--.

En València, las participantes se han congregado tras pancartas de 'Basta de Justicia patriarcal' y han mostrado carteles con lemas como 'No queremos ser valientes, queremos ser libres', 'No es abuso, es violación', 'contra el fascismo, lucha feminista', 'La manada no son cinco, es todo el sistema machista' y 'no estás sola'. En la misma línea, han gritado que si 'tocan a una, tocan a todas' y 'no es no'.

La portavoz de Coordinadora Feminista Ángela Escribano ha explicado a Europa Press que "después de lo que ocurrió con otras manadas y en la actualidad en al que vivimos, la ciudadanía tiene que salir a manifestar su rechazo ante este tipo de pronunciamientos".

"No hay consentimiento, como ha dicho el Tribunal Supremo hace muy poquito con la sentencia de 'La Manada', 'sí' solo es 'sí', ella además manifiesta que estaba semidrogada, que no consintió y no puede haber un consentimiento si no es tácito", ha subrayado.

La representante feminista ha hecho hincapié en la "brutal demora" del proceso judicial en el caso de Manresa y ha reclamado, además, que "las decisiones se tienen que tomar con una perspectiva de género".

En este sentido, la situación "ya no le hace daño solo a ella, sino a todas las jóvenes, a todas las mujeres que pueden encontrarse en una situación parecida, siempre con sentimiento de culpa, de si bebo o cómo voy vestida, todas esas circunstancias que rodean a las mujeres hacen que con esta demora se vea incrementada la vergüenza y el señalamiento", ha recalcado.

Además, se ha referido a la juventud de la víctima y acusados, para reivindicar una "educación afectivo sexual". Ha advertido que, sin ella, los jóvenes aprenden a través de la pornografía". Ha señalado que vídeos de esta índole en donde se simula la agresión sexual de San Fermines de 'La Manada' son de "los más vistos". "Todo eso se ha convertido en una escuela de desigualdad", ha advertido.